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Эшли Грэм кардинально похудела и в обтягивающем платье похвасталась фигурой

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1831
Время на прочтение
1 мин
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Эшли Грэм кардинально похудела и в обтягивающем платье похвасталась фигурой

Эшли Грэм / Фото: instagram.com/theashleygraham

Знаменитость удивила кардинальными изменениями во внешнем виде.

Американская plus-size модель Эшли Грэм удивила подписчиков своим внешним видом.

В своем Instagram знаменитость опубликовала кадры, на которых показала, как утром пьет чай в постели. Грэм предстала перед камерой в бежевом обтягивающем мини-платье с немалым разрезом в районе декольте. Наряд удачно подчеркнул фигуру и формы звезды.

Эшли Грэм / © instagram.com/theashleygraham
Эшли Грэм / Фото: instagram.com/theashleygraham

Однако благодаря обтягивающему платью подписчики plus-size модели обратили внимание на ее внешний вид. В частности, фанаты были удивлены, что их кумир сильно похудела. В основном модель засыпали комплиментами относительно ее нового внешнего вида, однако нашлись и те, кто не оценил похудение Грэм.

Эшли Грэм / © instagram.com/theashleygraham
Эшли Грэм / Фото: instagram.com/theashleygraham
  • Ого, какая худенькая!
  • Еще немного, и она больше не будет моделью plus-size. Но она все равно прекрасна
  • Слишком уже похудела

Кстати, недавно в Сети распространилась информация, что Эшли Грэм худеет якобы с помощью препарата, который используют при лечении сахарного диабета. Лекарство для диабетиков якобы помогает быстро сбросить вес. Эшли не комментировала такие упреки, однако в последнее время она действительно очень сильно похудела.

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Дата публикации
Просмотры
1831
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