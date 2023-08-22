Эшли Грэм кардинально похудела и в обтягивающем платье похвасталась фигурой

Американская plus-size модель Эшли Грэм удивила подписчиков своим внешним видом.

В своем Instagram знаменитость опубликовала кадры, на которых показала, как утром пьет чай в постели. Грэм предстала перед камерой в бежевом обтягивающем мини-платье с немалым разрезом в районе декольте. Наряд удачно подчеркнул фигуру и формы звезды.

Эшли Грэм / Фото: instagram.com/theashleygraham

Однако благодаря обтягивающему платью подписчики plus-size модели обратили внимание на ее внешний вид. В частности, фанаты были удивлены, что их кумир сильно похудела. В основном модель засыпали комплиментами относительно ее нового внешнего вида, однако нашлись и те, кто не оценил похудение Грэм.

Эшли Грэм / Фото: instagram.com/theashleygraham

Ого, какая худенькая!

Еще немного, и она больше не будет моделью plus-size. Но она все равно прекрасна

Слишком уже похудела

Кстати, недавно в Сети распространилась информация, что Эшли Грэм худеет якобы с помощью препарата, который используют при лечении сахарного диабета. Лекарство для диабетиков якобы помогает быстро сбросить вес. Эшли не комментировала такие упреки, однако в последнее время она действительно очень сильно похудела.

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