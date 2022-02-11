Эшли Грэм показала, как кормит грудью новорожденных двойняшек

Седьмого января звезда родила двойню.

Американская plus-size модель Эшли Грэм недавно снова стала мамой.

Знаменитость седьмого января родила мальчиков-близнецов. С тех пор звезда почти не выходила на связь с фанатами. Впрочем, в своем Instagram Эшли опубликовала фото, на котором показала, как кормит грудью новорожденных близнецов.

"Малачи и Роман. Мои мальчики были лучшими учителями. Они будут постоянно напоминать мне о том, что я могу сделать сложные вещи. Это было нелегко, но оно того стоит. До сих пор не могу поверить, что у меня трое детей", — поделилась plus- размер модель.

Эшли Грэм кормит грудью близнецов / instagram.com/theashleygraham

Также Эшли пообещала своим поклонникам, что вскоре расскажет, как прошли ее роды.

Отметим, что знаменитость и ее муж, фотограф Джастин Эрвин, уже воспитывают сына Айзека. 18 января малышу исполнилось два года. Мальчиков-близнецов Эшли родила седьмого января. Роды прошли дома.

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