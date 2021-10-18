Эштон Катчер и Мила Кунис засветились на съемках украинского фильма "Любовь и блогеры"

Эштон Катчер и Мила Кунис засветились на съемках украинского фильма "Любовь и блогеры"

Планируется, что лента выйдет на экраны в 2022 году.

Известные американские актеры Эштон Катчер и Мила Кунис засветились на съемочной площадке украинского фильма "Любовь и блогеры".

Видео, на котором изображены звезды, появился на You-Tube-канале Люкс ФМ. Они вместе вышли из фургончика в сопровождении охраны.

Известно, что в фильме также снимались Кристина Горняк и Анна Тринчер. Об этом они сообщали в своем Instagram.

Продюсерами ленты стали Евгений Таллер и Владимир Остапчук. Планируется, что "Любовь и блогеры" выйдет на большие экраны в 2022 году.

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