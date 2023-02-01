Эштон Кутчер испугал осунувшимся видом в новом фотосете и впервые рассказал о выкидыше Деми Мур

Голливудский актер Эштон Кутчер стал героем нового выпуска глянца Esquire и поделился подробностями брака с Деми Мур, о которых раньше никогда не говорил.

Во время фотосессии Кутчер примерил образ хулигана. Звезда появился в джинсах, черной футболке, серой разорванной футболке и джинсовой куртке. Эштон давно не участвовал в съемках, поэтому его вид очень привлек внимание фанатов. В частности, поклонники скорее были расстроены, увидев заметно похудевшего, заросшего кумира. "Такое впечатление, будто Мила из него все соки высосала. Состарился и сдал", "Какой-то странный вид у него на этих фото, ведь он еще такой молодой, а вид осунувшийся, нечесаный" – делятся впечатлениями от фотосессии фаны.

Во время разговора с журналистами издания Эштон заговорил о своем прежнем браке с актрисой Деми Мур, с которой он был вместе в течение восьми лет.

"Ничто так сильно не заставляет тебя почувствовать себя неудачником. Развод – это полный провал, это значит, что ты не справился с браком. Унизительно и стыдно", – признался артист.

Кроме того, Эштон впервые признался, что они с Деми, которая старше его на 16 лет, готовились стать родителями. Однако на позднем сроке беременности у актрисы случился выкидыш:

"Потерять ребенка, когда ты уже привык к мысли о том, что он у тебя будет – это очень больно. Каждый справляется с этим по-разному. Я люблю детей, иначе я не женился бы на женщине, у которой их трое. Идея завести еще одного звучала невероятно. Но по какой-то причине я должен был получить такой опыт", – сказал Кутчер.

Эштон Кутчер и Деми Мур / Фото: Associated Press

Как известно, у Деми Мур от экс-мужа, голливудского актера Брюса Уиллиса есть трое дочерей – 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 28-летняя Таллула. Кстати, вскоре Уиллис и Мур впервые станут дедушкой и бабушкой – старшая дочь экс-супругов ждет первенца.

Отметим, что Эштон Кутчер в 2015 году во второй раз женился. Его женой стала актриса Мила Кунис. У супругов есть двое детей – 8-летняя дочь Вайатт Изабель и 6-летний сын Димитрий Портвуд Кутчер.

Эштон Кутчер и Мила Кунис / Фото: Associated Press

Читайте также: