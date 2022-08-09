Эштон Кутчер впервые рассказал о своей редкой болезни: "Не мог видеть, слышать и ходить"

Голливудский актер Эштон Кутчер впервые рассказал, что два года назад у него развилось аутоиммунное заболевание.

Редкая форма васкулита повлияла на кровеносные сосуды звезды и вызывала отек. Из-за этого знаменитость чуть не ослеп, не оглох и не мог ходить.

Заметим, заболевание может вызвать воспаление кровеносных сосудов. Ограничение кровотока в некоторых случаях приводит к повреждению органов и тканей.

Об этом Эштон рассказал в новом эпизоде шоу National Geographic Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, отрывок из которого оказался в распоряжении Access Hollywood.

"Два года назад у меня была эта странная, очень редкая форма васкулита, которая вырубила мое зрение, вырубила мой слух, вырубила мой двигательный аппарат. Вы не осознаете это, пока оно не исчезнет. Пока вы не скажете: "Я не знаю, или смогу я когда-нибудь снова видеть, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова слышать, я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова ходить", – признался он.

Кутчер поделился, что на реабилитацию ушел год.

Сейчас он считает, что ему вообще повезло остаться живым.

Напомним, Эштон Кутчер и его звездная жена Мила Кунис собрали для украинцев 30 миллионов долларов. А в июне пара выступила на благотворительном концерте в поддержку Украины, чтобы помочь раненым украинским военным.

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