"Если Зеленскому не дадут выступить на "Оскаре" – бойкотируйте премию": Шон Пенн

Также режиссер выразил уверенность, что Украина выиграет в войне.

Известный американский актер Шон Пенн очень переживает из-за войны РФ против Украины.

На момент полномасштабного вторжения оккупантов Пенн находился в Украине, где снимал свою документальную ленту. Но 28 февраля звезде удалось сбежать из страны. Вскоре он начал активно помогать украинским переселенцам в Польше.

А на этот раз лауреат премии "Оскар" дал интервью CNN, в котором поделился своим мнением о том, что у него и сомнений нет, что Украина победит в этой войне.

"У меня нет никаких сомнений, что Украина победит в этой борьбе. И тогда будет вопрос, где мы были, когда они это сделали", – сказал Пенн.

Кроме того, голливудская звезда подчеркнул, что Американская киноакадемия обязательно должна дать возможность президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на премии "Оскар".

Говорят, что об этом идут переговоры, но если организаторы премии не придут к согласию в этом вопросе, Шон Пенн предлагает бойкотировать мероприятие:

"Я молюсь, что это неправда, но если да, бойкотируйте это и не идите туда. Если Американская киноакадемия таки отклонит виртуальное выступление Владимира Зеленского, я публично уничтожу свой "Оскар", — заявил Шон Пенн.

Отметим, что церемония вручения премии "Оскар-2022" состоится уже сегодня, в ночь на 27 марта. Сайт ТСН.ua будет вести онлайн-трансляцию и расскажет вам о самом интересном, что будет происходить на премии.

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