"Есть исключения": Ирма Витовская поддержала известную россиянку и высказалась о ее карьере в Украине с нуля

Ирма Витовская, Елена Великанова

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Украинская актриса Ирма Витовская публично поддержала бывшую российскую актрису Елену Великанову, которая после начала полномасштабного вторжения РФ осталась в Украине и отказалась возвращаться в страну-агрессорку.

Свою позицию Витовская пояснила в комментарии проекта «Наодинці з Гламуром». По словам актрисы, она случайно наткнулась на фрагмент подкаста с Великановой, где та рассказывала о своей жизни в Украине и трудностях, с которыми столкнулась после начала полномасштабной войны. В частности, невозможностью полноценно развивать свою 20-летнюю актерскую карьеру здесь из-за паспорта РФ.

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Ирма призналась, что раньше и не догадывалась, что Великанова уже долгое время живет в Украине. Ее особенно поразило то, что бывшая российская кинозвезда сознательно сделала выбор в пользу Украины, несмотря на потерю карьеры и сложности с работой. Поэтому именно поэтому она и поддержала ее своим постом в Facebook обращением к коллегам с просьбой «что-то сделать в сообществе».

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Пост Ирмы Витовской в Facebook

«Мы не знакомы, но я в подкасте услышала ее историю. Не знала о ней. Но то, что это актриса, я узнала ее с тех пор. Я узнала и написала. Не знала, что столько лет она здесь. Как человек среагировал. Для меня абсолютным удивлением было, что человек подписал себе невозвращение», — рассказала Витовская.

Актриса также отметила, что, по ее информации, Великанова активно помогает Украине и поддерживает украинских военных. Именно поэтому Ирма решила привлечь внимание к ее истории и не видит в этом беды.

«Насколько я владею информацией, как писали люди, она очень активна в помощи Украине. И здесь есть исключения, когда ты не можешь не высказаться. Я очень осторожна, но это интервью показалось искренним и на эмоциях так отреагировала», — объяснила знаменитость.

Елена Великанова

Как живет Елена Великанова в Украине

После начала полномасштабного вторжения Великана покинула Россию, свою семью, в том числе и 16-летнего сына, и поселилась в Киеве. Она изучает украинский язык, занимается волонтерством и помогает ВСУ.

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В то же время, ее решение иметь проукраинскую позицию имело и личные последствия. Из-за российского гражданства актриса фактически упустила возможность продолжать карьеру в Украине. Поэтому она пробовала себя в разных сферах, а сейчас Великанова работает администратором на съемочных площадках, пытаясь оставаться в сфере кино.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала о позиции о войне в Украине актрисы Хайден Панеттьери и кого она поддерживала накануне своей смерти в 36 лет.

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