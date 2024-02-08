Эстония отменила концерт и запретила въезд российской певице, поддерживающей войну в Украине

Известной российской певице-путинистке Клавдии Высоковой, известной под псевдонимом Клава Кока, отменили концерт в Таллине.

Также артистке, поддерживающей кровавую политику Путина, запретили въезд в Эстонию до 18 мая 2027 года. В Министерстве внутренних дел Эстонии отметили, что такое решение было принято из-за прокремлевской позиции артистки и ее поддержки войны РФ против Украины:

"Мы повторяем то, что говорили раньше: организаторы концертов не должны приглашать в Эстонию артистов, выступающих с прокремлевскими тезисами, поскольку им запрещено здесь выступать. Российские и белорусские деятели культуры, желающие выступить в Эстонии, на сегодняшний день не могут получить эстонскую визу", – прокомментировал пресс-секретарь МВД Эстонии Вейко Песур, пишет эстонское издание limon.

Клава Кока не выступит в Эстонии

В Министерстве культуры Эстонии добавили, что выступление Клавы Коки "неуместно", поскольку она не осудила российскую агрессию в Украине и находится на службе у российской пропаганды.

Между тем, организатор концерта Клавы Коки в одном из клубов в Таллине Юрий Метс до последнего надеялся, что путинистка таки выступит. Более того, он заявил, что не видит проблемы в том, если "артист выступит на русском", ведь в своем творчестве Кока "не пропагандирует войну":

"Попросил бы не раздувать шум вокруг таллиннского концерта – пусть музыка останется музыкой. Многое можно сказать на этот счет, но не стоит, чтобы потом не было неприятностей у артиста. Мы живем, к счастью, в мирной и свободной стране и очень надеюсь, что это так и останется", — сказал Метс.

Отметим, Клава Кока поддерживает кровавую политику российского диктатора Путина. До 2022 года российская исполнительница ездила в так называемые "ДНР" и "ЛНР" с выступлениями.

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