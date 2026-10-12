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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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"Работали эти концерты втроем": звезда хора "Гомін" впервые рассказал о пополнении в семье

Жена дирижера Анастасия позировала в белом платье с округлым животиком, а супруги заинтриговали подписью к совместному фото.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Вадим Яценко

Вадим Яценко

Художественный руководитель хора «Гомін» Вадим Яценко и его жена Анастасия впервые подтвердили, что во второй раз станут родителями, а звезда опубликовал нежное фото с беременной избранницей.

Супруги больше не скрывают радостных перемен в семье. Вадим поделился особенным снимком с любимой в Instagram. Для фотосессии дирижер выбрал классический черный костюм. Анастасия предстала перед камерой в белом платье, которое акцентировало внимание на ее округлом животе. Таким образом влюбленные сами поставили точку над «i» в отношении слухов о будущем пополнении в семье.

«Работали эти концерты втроем», — подписала супружеская пара фотографию.

Вадим Яценко и его жена Анастасия

Вадим Яценко и его жена Анастасия

Кстати, Вадим и Анастасия Яценко знакомы еще со школьных лет: они учились вместе с восьмого класса, а впоследствии оба поступили в консерваторию. Анастасия родом из Мариуполя. Супруги уже воспитывают сына Максима, который 8 октября отпраздновал свой восьмой день рождения. Мальчик также интересуется музыкой и играет на фортепиано, а вскоре в его жизни появится еще одна важная роль — старшего брата.

Напомним, намеки на беременность Анастасии появлялись и раньше. В частности, ее округлый животик можно было заметить на видео с выступлений. Однако до этого момента пара не комментировала изменения в своей личной жизни. Теперь же стало известно, что семья готовится к рождению второго ребенка.

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