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Эти звезды отдали жизнь за Украину: Нелипа, Хильский и другие, кого забрала война
Они были актёрами, телеведущими, комиками, поэтами, фотографами и художниками — людьми, которых украинцы знали по экранам, театральным сценам и страницам СМИ. После начала полномасштабного вторжения они встали на защиту Украины, оставив привычную жизнь ради борьбы.
Они были знакомыми лицами украинских экранов и сцен. Их голоса звучали в телестудиях, их имена появлялись в титрах фильмов и сериалов, а их выступления заставляли зрителей смеяться, сопереживать и возвращаться к любимым моментам. Они создавали кино и театр, писали стихи, фотографировали историю, выступали перед публикой и строили карьеру в СМИ.
После начала полномасштабного вторжения для многих из них привычная жизнь изменилась навсегда. Кто-то стал волонтером, кто-то взял в руки оружие и вступил в Вооруженные силы Украины, а кто-то продолжил работать журналистом или документалистом, фиксируя военные преступления. Среди тех, кто пошел защищать страну, были и известные украинские актеры, телеведущие, комики, музыканты, художники и фотографы.
Некоторые из них не вернулись с фронта. Их жизни оборвались в разные годы и при разных обстоятельствах, но каждый оставил после себя творческое и человеческое наследие. Сегодня их вспоминают не только по ролям, песням, телевизионным проектам или выступлениям. Прежде всего — по выбору, который они сделали в самое сложное для Украины время.
Редакция сайта ТСН.ua вспоминает известных украинцев, погибших при защите своей страны, и рассказывает, какими они были до войны и чем запомнились украинцам.
Максим Нелипа
Максим Нелипа был одним из самых известных телеведущих украинского телевидения 2000-х годов. Зрители помнят его по участию в «Дизель-шоу».
После начала полномасштабного вторжения Нелипа вступил в ряды Сил обороны Украины. В марте 2022 года он поступил на службу в ВСУ, а впоследствии дослужился до командира роты Сил беспилотных систем.
Для многих он навсегда останется телеведущим с характерной энергией и чувством юмора. В то же время последние годы его жизни были уже совсем другими — Максим Нелипа служил в армии и выполнял боевые задачи.
Он погиб в мае 2025 года при выполнении боевого задания.
Павел Ли
Павел Ли, которого зрители знали как Пашу Ли, был актёром, телеведущим и кинодублёром. Он работал на телеканале, снимался в фильмах и сериалах и был известен своей работой в украинской медиаиндустрии.
После начала полномасштабного вторжения актер не остался в стороне. В первые недели войны он помогал мирным жителям эвакуироваться из Ирпеня и занимался волонтерской деятельностью.
В марте 2022 года Павел Ли погиб в Ирпене.
Его история стала одной из тех, которые особенно остро напомнили украинцам: война забирает жизни людей независимо от того, кем они были до неё — актёрами, журналистами, волонтёрами или военными.
Карим Гуламов
Карим Гуламов был ветераном АТО и телеведущим программы «Военный хит-парад».
Он уже имел боевой опыт, однако после начала полномасштабного вторжения вновь вернулся в ряды Вооруженных сил Украины.
Гуламов погиб в июле 2022 года в Херсонской области.
Для украинского телезрителя он был человеком, который рассказывал о военных и армии, опираясь на свой профессиональный и личный опыт. После 24 февраля 2022 года он сам вновь оказался на передовой.
Алексей Хильский
Алексей Хильский был знаком украинской аудитории по многочисленным ролям в кино и сериалах. Он снимался в «Крепостной», «Нюхаче», «Квочке» и других проектах.
После начала Великой войны актер служил в разведывательной роте 46-й отдельной аэромобильной бригады. Хильский получил боевые ранения, однако после выздоровления возвращался на передовую.
Его военная карьера стала продолжением той ответственности, которую он взял на себя после начала полномасштабного вторжения.
В августе 2023 года Алексей Хильский погиб на Запорожском направлении.
Василий Кухарский
Василий Кухарский был актёром театра и кино. Одной из его самых известных ролей стала главная роль в фильме «Максим Оса: золото Песиголовца».
После начала полномасштабной войны Кухарский присоединился к защите Украины.
На фронте актёр получил тяжёлое ранение. После этого он находился в госпитале, где скончался в декабре 2023 года.
Для украинского театра и кино Кухарский остался не только актёром, сыгравшим запоминающиеся роли, но и человеком, который в самое тяжёлое для страны время отправился защищать её.
Евгений Светличный
Евгений Светличный был актёром и спортсменом, а широкой публике он стал известен, в частности, благодаря роли в фильме Олега Сенцова «Носорог».
После начала полномасштабного вторжения он вступил в ряды украинских защитников. Светличный служил в роте «Гонор» батальона «Волки Да Винчи».
В июле 2023 года актер погиб на востоке Украины.
Его жизнь объединила две реальности — украинское кино и российско-украинскую войну. К сожалению, последняя оказалась для него роковой.
Юрий Фелипенко
Юрий Фелипенко был актёром театра и кино. Зрители знали его по сериалу «Цвет страсти» и другим телевизионным и театральным работам.
После начала полномасштабной войны Фелипенко вступил в ряды Сил обороны Украины.
Он служил в ударной роте БПЛА «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады.
В июне 2025 года Юрий Фелипенко погиб на фронте.
Евгений Бушмакин
Евгений Бушмакин был украинским актёром, режиссёром и педагогом. Зрители могли знать его по ролям в фильмах и сериалах, в частности «Герой моего времени», «День независимости», «Ты меня любишь?», «Первые дни» и других проектах. За роль в фильме «Герой моего времени» он стал лауреатом Национальной кинопремии «Золотая Дзига» в номинации «Лучший актёр».
В 2026 году Бушмакин оказался в армии. Он погиб на фронте 18 июля 2026 года. Евгению было 45 лет. О его гибели сообщили жена Елена Бушмакина и режиссёр Тоня Ноябрева.
Для украинского кино его смерть стала ещё одной тяжелой утратой. Бушмакин оставил после себя роли, режиссёрские и педагогические работы, а также память коллег, для которых он был не только артистом, но и человеком, преданным своему делу.
Андрей Синишин
Андрей Синишин был актёром львовских театров — имени Леся Курбаса и «И люди, и куклы». Он учился на факультете культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко, а театральную профессию осваивал на сцене.
После начала полномасштабного вторжения Синишин встал на защиту Украины. Он служил в составе 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а впоследствии — 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.
16 апреля 2025 года Андрей погиб недалеко от Юнаковки в Сумской области. Некоторое время его считали пропавшим без вести, а информацию о гибели подтвердили театры, в которых он работал. Актёру было 26 лет.
Его коллеги вспоминали Синишина как актёра, оставившего после себя светлую память. На сцене он рассказывал истории других людей, а в жизни сам стал частью самой трагической истории современной Украины.
Станислав Притула
Станислав Притула был кинопродюсером, режиссером и председателем Общественного совета при Госкино. Он много лет работал над развитием украинского кинематографа и был заметной фигурой в профессиональной среде.
После начала полномасштабного вторжения Притула одним из первых присоединился к защите Украины. Он добровольно отправился на фронт и продолжил службу уже в качестве военнослужащего.
22 января 2025 года Станислав Притула погиб, защищая Украину. О его смерти сообщила жена Лариса Титаренко.
Для украинского кино его утрата стала особенно болезненной, ведь страна потеряла не только военного, но и человека, который годами работал над развитием национального кинематографа.
Алексей Самойленко
Алексей Самойленко был актёром театра и кино. Он родился в Донецкой области, а до начала полномасштабной войны успел сняться в фильмах и сериалах, в частности в «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоте».
Актер вступил в ряды Вооруженных сил Украины еще в первые дни полномасштабного вторжения.
19 февраля 2025 года Алексей Самойленко погиб, защищая Украину. Ему было всего 28 лет. Об этой утрате сообщила его подруга Екатерина Григоренко.
Его карьера в кино только начиналась, однако жизнь актера оборвалась на войне. В памяти коллег и зрителей Самойленко остался молодым артистом, которому уже не суждено было сыграть все роли, которые могли ждать его впереди.
Ярослав Гаркавко
Ярослав Гаркавко был актёром и комиком, известным благодаря участию в проекте «Лига смеха». Он выступал в составе команд «ОГО» и «Воробушек» и строил карьеру в юмористическом жанре.
Его знали прежде всего как человека, который дарил зрителям положительные эмоции и смех.
Однако после начала полномасштабной войны его жизнь изменилась.
Ярослав Гаркавко погиб в конце 2022 года.
Артур Петров
Артур Петров был стендап-комиком, юмористом и блогером. До войны он работал в сфере комедии и создавал контент для аудитории, которая знала его благодаря выступлениям и социальным сетям.
После начала полномасштабного вторжения Петров вступил в ряды Вооружённых сил Украины. Он служил в 43-й отдельной механизированной бригаде.
В марте 2026 года Артур Петров погиб во время эвакуации раненых сослуживцев.
Его история — ещё одно напоминание о том, насколько разными были люди, вступившие в ряды украинской армии. Среди них были и те, кто ещё вчера делал карьеру в юморе и развлекал публику.
Максим Кривцов — «Дальше»
Максим Кривцов, известный под позывным «Дали», был поэтом, общественным деятелем и военнослужащим.
Он писал стихи прямо с фронта, а его сборник «Стихи из бойницы» стал одним из заметных литературных голосов украинской войны.
Кривцов погиб на передовой в январе 2024 года.
Его поэзия осталась одним из способов говорить о войне человеческим языком — через личные переживания, страх, любовь, братство и попытку сохранить себя в условиях фронта.
Александр Шаповал
Александр Шаповал был солистом балета Национальной оперы Украины и заслуженным артистом Украины.
Его профессиональная жизнь была связана со сценой, балетом и искусством. Однако после начала полномасштабного вторжения он добровольно ушел на фронт.
В сентябре 2022 года Александр Шаповал погиб под Майорском.
Человек, который годами выступал на театральной сцене, последние месяцы своей жизни провёл в военной форме, защищая Украину.
Макс Левин
Макс Левин был фотокорреспондентом и документалистом, который на протяжении многих лет сотрудничал с украинскими и международными СМИ.
Он фотографировал войну задолго до полномасштабного вторжения, фиксируя события на востоке Украины и жизнь страны в самые сложные периоды.
В марте 2022 года Левин погиб в Киевской области при исполнении служебных обязанностей.
Его фотографии стали важным свидетельством российско-украинской войны. Он запечатлел историю, которую мир должен был увидеть, — и заплатил за эту работу самую высокую цену.
В мирное время эти люди работали в совершенно разных сферах. Кто-то выходил в прямой эфир, кто-то снимался в кино, кто-то выступал на сцене, шутил перед публикой, писал стихи или запечатлевал историю на фото.
Их объединила не профессиональная среда, а решение не оставаться в стороне после начала полномасштабного вторжения.
Война забрала их жизни, но не может унести то, что они успели создать. Фильмы, спектакли, фотографии, книги, шутки, телепередачи, слова и воспоминания людей, которые их знали, остаются частью украинской культурной памяти.
Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua собрала непростые истории украинских звезд и их партнеров, которые в мгновение ока лишились любви всей своей жизни, поскольку смерть навсегда разлучила их.