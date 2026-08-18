Эти звезды отдали жизнь за Украину: Нелипа, Хильский и другие, кого забрала война

Максим Нелипа, Алексей Хильский и Василий Кухарский

Реклама

Они были знакомыми лицами украинских экранов и сцен. Их голоса звучали в телестудиях, их имена появлялись в титрах фильмов и сериалов, а их выступления заставляли зрителей смеяться, сопереживать и возвращаться к любимым моментам. Они создавали кино и театр, писали стихи, фотографировали историю, выступали перед публикой и строили карьеру в СМИ.

После начала полномасштабного вторжения для многих из них привычная жизнь изменилась навсегда. Кто-то стал волонтером, кто-то взял в руки оружие и вступил в Вооруженные силы Украины, а кто-то продолжил работать журналистом или документалистом, фиксируя военные преступления. Среди тех, кто пошел защищать страну, были и известные украинские актеры, телеведущие, комики, музыканты, художники и фотографы.

Реклама

Некоторые из них не вернулись с фронта. Их жизни оборвались в разные годы и при разных обстоятельствах, но каждый оставил после себя творческое и человеческое наследие. Сегодня их вспоминают не только по ролям, песням, телевизионным проектам или выступлениям. Прежде всего — по выбору, который они сделали в самое сложное для Украины время.

Реклама

Редакция сайта ТСН.ua вспоминает известных украинцев, погибших при защите своей страны, и рассказывает, какими они были до войны и чем запомнились украинцам.

Максим Нелипа

Максим Нелипа

Максим Нелипа был одним из самых известных телеведущих украинского телевидения 2000-х годов. Зрители помнят его по участию в «Дизель-шоу».

После начала полномасштабного вторжения Нелипа вступил в ряды Сил обороны Украины. В марте 2022 года он поступил на службу в ВСУ, а впоследствии дослужился до командира роты Сил беспилотных систем.

Для многих он навсегда останется телеведущим с характерной энергией и чувством юмора. В то же время последние годы его жизни были уже совсем другими — Максим Нелипа служил в армии и выполнял боевые задачи.

Реклама

Он погиб в мае 2025 года при выполнении боевого задания.

Павел Ли

Павел Ли / © instagram.com/pashaleeofficial

Павел Ли, которого зрители знали как Пашу Ли, был актёром, телеведущим и кинодублёром. Он работал на телеканале, снимался в фильмах и сериалах и был известен своей работой в украинской медиаиндустрии.

После начала полномасштабного вторжения актер не остался в стороне. В первые недели войны он помогал мирным жителям эвакуироваться из Ирпеня и занимался волонтерской деятельностью.

В марте 2022 года Павел Ли погиб в Ирпене.

Реклама

Павел Ли / © instagram.com/pashaleeofficial

Его история стала одной из тех, которые особенно остро напомнили украинцам: война забирает жизни людей независимо от того, кем они были до неё — актёрами, журналистами, волонтёрами или военными.

Карим Гуламов

Карим Гуламов

Карим Гуламов был ветераном АТО и телеведущим программы «Военный хит-парад».

Он уже имел боевой опыт, однако после начала полномасштабного вторжения вновь вернулся в ряды Вооруженных сил Украины.

Гуламов погиб в июле 2022 года в Херсонской области.

Карим Гуламов / © Фото из социальных сетей

Для украинского телезрителя он был человеком, который рассказывал о военных и армии, опираясь на свой профессиональный и личный опыт. После 24 февраля 2022 года он сам вновь оказался на передовой.

Алексей Хильский

Алексей Хильский

Алексей Хильский был знаком украинской аудитории по многочисленным ролям в кино и сериалах. Он снимался в «Крепостной», «Нюхаче», «Квочке» и других проектах.

После начала Великой войны актер служил в разведывательной роте 46-й отдельной аэромобильной бригады. Хильский получил боевые ранения, однако после выздоровления возвращался на передовую.

Его военная карьера стала продолжением той ответственности, которую он взял на себя после начала полномасштабного вторжения.

Алексей Хильский / © из соцсетей

В августе 2023 года Алексей Хильский погиб на Запорожском направлении.

Василий Кухарский

Василий Кухарский / © instagram.com/vakarchuk_official

Василий Кухарский был актёром театра и кино. Одной из его самых известных ролей стала главная роль в фильме «Максим Оса: золото Песиголовца».

После начала полномасштабной войны Кухарский присоединился к защите Украины.

На фронте актёр получил тяжёлое ранение. После этого он находился в госпитале, где скончался в декабре 2023 года.

Василий Кухарский / © из соцсетей

Для украинского театра и кино Кухарский остался не только актёром, сыгравшим запоминающиеся роли, но и человеком, который в самое тяжёлое для страны время отправился защищать её.

Евгений Светличный

Евгений Светличный / © из соцсетей

Евгений Светличный был актёром и спортсменом, а широкой публике он стал известен, в частности, благодаря роли в фильме Олега Сенцова «Носорог».

После начала полномасштабного вторжения он вступил в ряды украинских защитников. Светличный служил в роте «Гонор» батальона «Волки Да Винчи».

В июле 2023 года актер погиб на востоке Украины.

Евгений Светличный

Его жизнь объединила две реальности — украинское кино и российско-украинскую войну. К сожалению, последняя оказалась для него роковой.

Юрий Фелипенко

Юрий Фелипенко / © пресс-служба канала "1+1"

Юрий Фелипенко был актёром театра и кино. Зрители знали его по сериалу «Цвет страсти» и другим телевизионным и театральным работам.

После начала полномасштабной войны Фелипенко вступил в ряды Сил обороны Украины.

Он служил в ударной роте БПЛА «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады.

В июне 2025 года Юрий Фелипенко погиб на фронте.

Юрий Фелипенко / © instagram.com/salivanchuk.anna

Евгений Бушмакин

Евгений Бушмакин

Евгений Бушмакин был украинским актёром, режиссёром и педагогом. Зрители могли знать его по ролям в фильмах и сериалах, в частности «Герой моего времени», «День независимости», «Ты меня любишь?», «Первые дни» и других проектах. За роль в фильме «Герой моего времени» он стал лауреатом Национальной кинопремии «Золотая Дзига» в номинации «Лучший актёр».

В 2026 году Бушмакин оказался в армии. Он погиб на фронте 18 июля 2026 года. Евгению было 45 лет. О его гибели сообщили жена Елена Бушмакина и режиссёр Тоня Ноябрева.

Тоня Ноябрева и Евгений Бушмакин

Для украинского кино его смерть стала ещё одной тяжелой утратой. Бушмакин оставил после себя роли, режиссёрские и педагогические работы, а также память коллег, для которых он был не только артистом, но и человеком, преданным своему делу.

Андрей Синишин

Андрей Синишин

Андрей Синишин был актёром львовских театров — имени Леся Курбаса и «И люди, и куклы». Он учился на факультете культуры и искусств Львовского национального университета имени Ивана Франко, а театральную профессию осваивал на сцене.

После начала полномасштабного вторжения Синишин встал на защиту Украины. Он служил в составе 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а впоследствии — 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

16 апреля 2025 года Андрей погиб недалеко от Юнаковки в Сумской области. Некоторое время его считали пропавшим без вести, а информацию о гибели подтвердили театры, в которых он работал. Актёру было 26 лет.

Андрей Синишин

Его коллеги вспоминали Синишина как актёра, оставившего после себя светлую память. На сцене он рассказывал истории других людей, а в жизни сам стал частью самой трагической истории современной Украины.

Станислав Притула

Станислав Притула / © соцмережі

Станислав Притула был кинопродюсером, режиссером и председателем Общественного совета при Госкино. Он много лет работал над развитием украинского кинематографа и был заметной фигурой в профессиональной среде.

После начала полномасштабного вторжения Притула одним из первых присоединился к защите Украины. Он добровольно отправился на фронт и продолжил службу уже в качестве военнослужащего.

22 января 2025 года Станислав Притула погиб, защищая Украину. О его смерти сообщила жена Лариса Титаренко.

Станислав Притула / © соцмережі

Для украинского кино его утрата стала особенно болезненной, ведь страна потеряла не только военного, но и человека, который годами работал над развитием национального кинематографа.

Алексей Самойленко

Алексей Самойленко

Алексей Самойленко был актёром театра и кино. Он родился в Донецкой области, а до начала полномасштабной войны успел сняться в фильмах и сериалах, в частности в «Доктор Вера» и «Прогулка в пустоте».

Актер вступил в ряды Вооруженных сил Украины еще в первые дни полномасштабного вторжения.

19 февраля 2025 года Алексей Самойленко погиб, защищая Украину. Ему было всего 28 лет. Об этой утрате сообщила его подруга Екатерина Григоренко.

Алексей Самойленко

Его карьера в кино только начиналась, однако жизнь актера оборвалась на войне. В памяти коллег и зрителей Самойленко остался молодым артистом, которому уже не суждено было сыграть все роли, которые могли ждать его впереди.

Ярослав Гаркавко

Ярослав Гаркавко

Ярослав Гаркавко был актёром и комиком, известным благодаря участию в проекте «Лига смеха». Он выступал в составе команд «ОГО» и «Воробушек» и строил карьеру в юмористическом жанре.

Его знали прежде всего как человека, который дарил зрителям положительные эмоции и смех.

Однако после начала полномасштабной войны его жизнь изменилась.

Ярослав Гаркавко погиб в конце 2022 года.

Ярослав Гаркавко

Артур Петров

Артур Петров

Артур Петров был стендап-комиком, юмористом и блогером. До войны он работал в сфере комедии и создавал контент для аудитории, которая знала его благодаря выступлениям и социальным сетям.

После начала полномасштабного вторжения Петров вступил в ряды Вооружённых сил Украины. Он служил в 43-й отдельной механизированной бригаде.

В марте 2026 года Артур Петров погиб во время эвакуации раненых сослуживцев.

Артур Петров

Его история — ещё одно напоминание о том, насколько разными были люди, вступившие в ряды украинской армии. Среди них были и те, кто ещё вчера делал карьеру в юморе и развлекал публику.

Максим Кривцов — «Дальше»

Максим Кривцов

Максим Кривцов, известный под позывным «Дали», был поэтом, общественным деятелем и военнослужащим.

Он писал стихи прямо с фронта, а его сборник «Стихи из бойницы» стал одним из заметных литературных голосов украинской войны.

Кривцов погиб на передовой в январе 2024 года.

Максим Кривцов

Его поэзия осталась одним из способов говорить о войне человеческим языком — через личные переживания, страх, любовь, братство и попытку сохранить себя в условиях фронта.

Александр Шаповал

Александр Шаповал / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Александр Шаповал был солистом балета Национальной оперы Украины и заслуженным артистом Украины.

Его профессиональная жизнь была связана со сценой, балетом и искусством. Однако после начала полномасштабного вторжения он добровольно ушел на фронт.

В сентябре 2022 года Александр Шаповал погиб под Майорском.

Александр Шаповал / © instagram.com/ekaterinakukhar_official

Человек, который годами выступал на театральной сцене, последние месяцы своей жизни провёл в военной форме, защищая Украину.

Макс Левин

Макс Левин / © из соцсетей

Макс Левин был фотокорреспондентом и документалистом, который на протяжении многих лет сотрудничал с украинскими и международными СМИ.

Он фотографировал войну задолго до полномасштабного вторжения, фиксируя события на востоке Украины и жизнь страны в самые сложные периоды.

В марте 2022 года Левин погиб в Киевской области при исполнении служебных обязанностей.

Его фотографии стали важным свидетельством российско-украинской войны. Он запечатлел историю, которую мир должен был увидеть, — и заплатил за эту работу самую высокую цену.

Макс Левин

В мирное время эти люди работали в совершенно разных сферах. Кто-то выходил в прямой эфир, кто-то снимался в кино, кто-то выступал на сцене, шутил перед публикой, писал стихи или запечатлевал историю на фото.

Их объединила не профессиональная среда, а решение не оставаться в стороне после начала полномасштабного вторжения.

Война забрала их жизни, но не может унести то, что они успели создать. Фильмы, спектакли, фотографии, книги, шутки, телепередачи, слова и воспоминания людей, которые их знали, остаются частью украинской культурной памяти.

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua собрала непростые истории украинских звезд и их партнеров, которые в мгновение ока лишились любви всей своей жизни, поскольку смерть навсегда разлучила их.

Новости партнеров