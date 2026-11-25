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"Это большая проблема": Дантес назвал причину своего неудачного брака и с чем у него есть трудности
Звезда объяснил, почему люди разрушают отношения и вспомнил свой опыт.
Украинский певец и актер Владимир Дантес поделился размышлениями о своем неудачном браке и признался, в чем могла быть ошибка.
В комментарии проекту «Ранок у великому місті» артист подумал о причинах разрыва его брака с Надей Дорофеевой. По его мнению, одной из проблем могло стать недопонимание себя и собственных желаний в определенный период жизни. В то же время после завершения брака он смог переосмыслить многие вещи и сделать для себя важные выводы.
Дантес предположил, что подобные трудности знакомы многим людям его поколения. По его словам, иногда люди создают семью слишком рано, а затем, пытаясь разобраться в себе, отдаляются от тех, кто их любит.
«Это большая проблема всех людей нашего возраста: мы женимся слишком рано, или доходили до возраста, когда мы не знали, что с нами происходит. И чтобы найти себя, мы теряем людей, которые нас любили, или отталкиваем их, или понимаем, что мы на самом деле не любили», — рассказал певец.
Отдельно Владимир назвал черту собственного характера, которая, по его мнению, может усложнять отношения. Артист признался, что ему тяжело говорить об эмоциях и показывать свою уязвимость, даже когда внутри больно.
«Страшно сказать о своих эмоциях. Я закрытый человек. Мне тяжело говорить о чувствах. Мы можем транслировать, что мы такие крутые, но на самом деле мы уязвимы. Нам часто больно, но мы не можем сказать об этом», — добавил Дантес.
Напомним, недавно Владимир Дантес честно высказался, что думает о паузах в отношениях и расставании.