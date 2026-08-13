"Это был кошмар": звезда сериала "Сваты" Екатерина Тышкевич рассказала о ссорах с любимым во время беременности

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Реклама

Актриса Екатерина Тышкевич и ее супруг Валентин Томусяк, которые ждут рождения сына, откровенно рассказали о беременности, изменениях в отношениях, ссоре и заботе будущего отца.

Пара призналась, что беременность заметно повлияла на их быт. Валентин стал еще более внимательным к жене. Он буквально не позволяет ей поднимать тяжелые вещи. Даже если Екатерина сама считает предмет легким, муж сразу забирает его из рук. В то же время супруги говорят, что характер будущей мамы кардинально не изменился. По словам Тышкевич, в первом триместре она действительно часто плакала, но причиной было в основном плохое самочувствие.

Реклама

«Сейчас ты же стал к этому относиться более внимательно, мне кажется, и не даешь мне поднять даже то, что мне кажется нетяжелым. Ты сразу выхватываешь это у меня из рук. Такое бывает», — рассказала Екатерина.

Реклама

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Но больше всего супругам запомнился совсем другой эпизод — единственная серьезная ссора во время беременности. Екатерина поинтересовалась у Валентина, не стал ли он теперь больше бояться конфликтов с ней. Актер признался, что в некоторой степени опасался ссор и раньше, однако теперь этот страх усилился.

Причина оказалась довольно серьезной: после одной из бытовых ссор Валентин настолько переживал за жену и будущего ребенка, что начал опасаться возможных проблем с беременностью.

«Это был кошмар. Больше так не хочу», — признался Томусяк.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина вспомнила, что после той ссоры муж постоянно спрашивал, все ли с ней в порядке, а потом они даже поехали на обследование. Сам Валентин объяснил свою реакцию еще более эмоционально: «Я подумал, что она тут же и родит».

Реклама

По словам Тышкевич, повторять подобный опыт они не планируют. В то же время супруги не придают чрезмерного значения обычным спорам, ведь они убеждены: иногда конфликты возникают у всех пар и могут быть частью совместной жизни.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Беременность привнесла в их повседневную жизнь и более забавные моменты. В начале второго триместра Валентину приходилось отправляться в магазин даже около 23:00, когда Екатерине внезапно хотелось фруктов. Правда, бывали и раздражающие периоды: будущую маму в течение примерно двух недель буквально все могло раздражать в муже.

Интересно, что изменения коснулись не только Екатерины. Валентин тоже набрал вес, и жена не оставила это без внимания.

«Ты набрал вес. Я помню, что у тебя впервые появился такой животик… мы с тобой 12 лет вместе, такого животика у тебя никогда не было», — пошутила Тышкевич.

Реклама

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / © instagram.com/kateryna__tyshkevych

Супруги связывают это с психосоматикой, ведь Валентин активно переживает беременность вместе с женой и очень вовлечен во все, что с ней происходит.

Напомним, недавно беременная Екатерина Тышкевич впервые рассказала о рисках при родах и о том, какое имя она выбирает для своего первенца.

Новости партнеров