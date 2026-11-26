EL Кравчук и Евгений Рыбчинский

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Украинский певец EL Кравчук раскрыл свою версию многолетнего конфликта с бывшим продюсером Евгением Рыбчинским и объяснил, почему в свое время прекратилось их сотрудничество.

В интервью для проекта «Наодинці з Гламуром» Кравчук напомнил, что между ним и продюсером возникли серьезные недоразумения. В то же время, певец не соглашается со всеми версиями этой истории, которые ранее озвучивал Рыбчинский. По словам артиста, главная причина конфликта заключалась не в деньгах или в бизнесе. Он связывает разрыв с личными обстоятельствами и ревностью. В частности, певец вспомнил, что жена продюсера к тому времени начала петь.

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«Моя версия такова, что просто пришло время, когда мы должны были идти каждый своим путём. Его супруга начала петь в тот момент. И он сосредоточился на ней. У нас здесь очень хорошие отношения были. И именно ревность, я считаю, это главное, что было причиной всех этих конфликтов», — рассказал EL Кравчук Анне Севастьяновой.

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Евгений Рыбчинский

Также артист прокомментировал возникший между ним и бывшим продюсером судебный спор. По его словам, она касалась авторских прав на совместно созданные роботы, а не финансовых претензий.

«Так как суд, который был между нами, он был об авторских правах. То, что мы написали, то, что мы сделали. Не о деньгах», — подчеркнул певец.

В то же время, по словам Кравчука, их отношения с Рыбчинским значительно улучшились. Артист не исключает, что при более зрелом подходе к ситуации в прошлом им удалось бы избежать части недоразумений.

EL Кравчук / © instagram.com/el_kravchuk_official

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: КАМАЛІЯ про нові погрози, ТРІНЧЕР заговорила про ВАГІТНІСТЬ, Світлицька про весілля з ЦИМБАЛЮКОМ

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Напомним, недавно EL Кравчук неожиданно откровенно высказался о детях , усыновлении и отцовстве.

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