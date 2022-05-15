"Это было шоком и для меня": Ирина Федишин ответила на хейт из-за оценок для Польши на "Евровидении-2022"

Ночью, 15 мая, состоялся международный песенный конкурс "Евровидение-2022", где Украина одержала победу.

В сумме Kalush Orchestra получили самое большое количество баллов от зрителей и судей. Но украинцы все же недовольны результатами голосования. Впрочем, не для Kalush Orchestra, а для участника Польши – Охмана.

Украинцы считают, что профессиональное жюри должно было поставить польскому артисту наибольшее количество баллов. Из-за низких оценок для Польши на "Евровидении-2022" ряд хейта посыпался и в сторону Ирины Федишин, которая была в составе судей.

Исполнительница решила сразу ответить и объяснила, почему могло так случиться.

"Ситуация с Польшей не приятна не только вам, но и мне. И если бы я была по сторону зрительского голосования, я бы тоже была такой взбешенной. Потому что, несмотря на то, что "Евровидение" все же "как-то" аполитичный конкурс, сложно отстраниться, когда в твоей стране война и больше всего руку помощи тебе протягивает Польша. Когда я увидела такие результаты — это было шоком и для меня", — написала певица.

Ирина объяснила, что судьи не имеют права разглашать свои баллы. Впрочем, она показала, что поставила Польше оценку 10.

Баллы для Польши от Ирины Федишин / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

"Поэтому, несмотря на то, что нельзя обнародовать свои голоса и за это можно быть оштрафованной, я снимаю фото своей анкеты, где видно, сколько баллов получила Польша лично от меня. Как так случилось, что для Польши получилось 0 баллов? Я не знаю ответа на этот вопрос", – добавила Ирина.

Отметим, в этом году Польша получила от судей Украины 0 баллов. А вот зрители были совсем не согласны, они оценили выступление Охмана в 12 баллов. Между тем, Украина от Польши получила наибольшее количество баллов как от зрителей, так и от судей.

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