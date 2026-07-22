«Это часть моего сердца»: известная режиссерша раскрыла подробности мобилизации погибшего Евгения Бушмакина

Тоня Ноябрева и Евгений Бушмакин

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Известный украинский актёр Евгений Бушмакин, погибший на фронте, оставил после себя не только творческое наследие, но и людей, для которых его смерть стала личной трагедией.

Режиссёр Тоня Ноябрева, которая много лет дружила с артистом, впервые поделилась подробностями его мобилизации. Они были знакомы ещё со студенческих времён и вместе работали над творческими проектами. По её словам, история Бушмакина стала для неё настоящим потрясением. Она также рассказала, что мобилизация актёра произошла в очень короткие сроки. Именно это, по её мнению, вызывает немало вопросов.

«Насколько мне известно, Женю фактически похитили и силой доставили в ТЦК. Это произошло в конце апреля, а вскоре его отправили в Краматорск. Я не знаю, какую подготовку можно было пройти за такое короткое время, если уже через два месяца он оказался в штурмовом подразделении и выполнял боевые задачи. При этом Женя был абсолютно невоенным человеком», — сказала режиссёр в интервью OBOZ.UA.

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Евгений Бушмакин

Ноябрева также рассказала, каким человеком был Бушмакин за пределами сцены. По её словам, после начала полномасштабной войны он остался в Киеве, преподавал студентам и считал своей миссией развитие украинской культуры. Она убеждена, что именно так он служил стране до мобилизации. В то же время режиссер подчеркнула, что действующая система мобилизации, по её мнению, нуждается в изменениях.

«С самого начала полномасштабной войны он не покидал Киев. Преподавал, у него было очень много студентов, и он искренне верил, что его миссия — развивать украинскую культуру и бороться за страну на культурном фронте. И, на мой взгляд, он действительно делал это очень успешно. Для меня это огромная трагедия. Я также считаю, что система мобилизации в нашей стране, которая уже много лет живёт в условиях войны, нуждается в серьёзном переосмыслении и реформировании. Женя — это часть моего сердца. Это мой брат, мой друг, мой соавтор, мой коллега. Абсолютно светлый человек, без которого я пока не представляю своей творческой жизни. Мне сейчас очень тяжело», — призналась режиссер.

Об обстоятельствах гибели актёра официально сообщили 21 июля. Евгению Бушмакину было 45 лет. Он был известен по ролям в фильмах «День независимости» и «Герой моего времени».

Напомним, недавно жена убитого на войне актёра Евгения Бушмакина сделала заявление.

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