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«Это часть моего сердца»: известная режиссерша раскрыла подробности мобилизации погибшего Евгения Бушмакина
Режиссёр Тоня Ноябрьова назвала мобилизацию актёра «очень тяжёлой историей».
Известный украинский актёр Евгений Бушмакин, погибший на фронте, оставил после себя не только творческое наследие, но и людей, для которых его смерть стала личной трагедией.
Режиссёр Тоня Ноябрева, которая много лет дружила с артистом, впервые поделилась подробностями его мобилизации. Они были знакомы ещё со студенческих времён и вместе работали над творческими проектами. По её словам, история Бушмакина стала для неё настоящим потрясением. Она также рассказала, что мобилизация актёра произошла в очень короткие сроки. Именно это, по её мнению, вызывает немало вопросов.
«Насколько мне известно, Женю фактически похитили и силой доставили в ТЦК. Это произошло в конце апреля, а вскоре его отправили в Краматорск. Я не знаю, какую подготовку можно было пройти за такое короткое время, если уже через два месяца он оказался в штурмовом подразделении и выполнял боевые задачи. При этом Женя был абсолютно невоенным человеком», — сказала режиссёр в интервью OBOZ.UA.
Ноябрева также рассказала, каким человеком был Бушмакин за пределами сцены. По её словам, после начала полномасштабной войны он остался в Киеве, преподавал студентам и считал своей миссией развитие украинской культуры. Она убеждена, что именно так он служил стране до мобилизации. В то же время режиссер подчеркнула, что действующая система мобилизации, по её мнению, нуждается в изменениях.
«С самого начала полномасштабной войны он не покидал Киев. Преподавал, у него было очень много студентов, и он искренне верил, что его миссия — развивать украинскую культуру и бороться за страну на культурном фронте. И, на мой взгляд, он действительно делал это очень успешно. Для меня это огромная трагедия. Я также считаю, что система мобилизации в нашей стране, которая уже много лет живёт в условиях войны, нуждается в серьёзном переосмыслении и реформировании. Женя — это часть моего сердца. Это мой брат, мой друг, мой соавтор, мой коллега. Абсолютно светлый человек, без которого я пока не представляю своей творческой жизни. Мне сейчас очень тяжело», — призналась режиссер.
Об обстоятельствах гибели актёра официально сообщили 21 июля. Евгению Бушмакину было 45 лет. Он был известен по ролям в фильмах «День независимости» и «Герой моего времени».
Напомним, недавно жена убитого на войне актёра Евгения Бушмакина сделала заявление.