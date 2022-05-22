Это хит: звезды "Квартала 95" потролили перехваченный разговор российского оккупанта с женой

Звезды студии "Квартал 95" Анастасия Оруджова и Юрий Великий в это непростое для страны время нашли способ, как поднять настроение украинцам.

Так, юмористы записали пародию на один из перехваченных разговоров российских оккупантов с женами, которые часто публикует СБУ. В роли оккупанта – Юрий Великий, Анастасия Оруджова, соответственно, играет его жену.

В частности, в своей пародии актеры высмеяли, как жены оккупантов рассказывают им, что украсть у украинцев. Российский военный жалуется избраннице, что не выдерживает больше на войне, на что жена говорит: "Остались сущие пустяки. Осталось только достать кофемолку и блендер".

Также не обошли вниманием тот перехват, когда жена солдата случайно выдала, что имела отношения с сослуживцем мужа. "Вчера был артобстрел. Так лейтенанту Кутепову член оторвало". На что "жена" ответила: "Ой, там не велика потеря".

Пользователи признались, что Оруджова и Великий подняли им настроение: "Круто, аж настроение поднялось", Очень убедительно и смешно", "И это же так в реальной жизни", "порвало, обожаю вас ребят", "это просто хит, может, через юмор до них что-нибудь дойдет".

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