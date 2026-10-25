"Это мое тайное": Могилевская на "Голосі країни" сделала неожиданное признание после выступления участницы

Наталья Могилевская

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Певица Оксана Пидопригора из Харькова устроила на сцене «Голоса країни-14» необычный музыкальный эксперимент.

В полутусклом освещении она исполнила культовую композицию Can’t Help Falling in Love, придав ей неожиданное звучание. Тембр участницы настолько озадачил тренеров, что они не могли определить, кто поет — мужчина или девушка.

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В конце выступления к Оксане развернулись MONATIK и Наталья Могилевская, а все четверо наставников были поражены, увидев перед собой женщину с таким низким голосом.

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Как выяснилось, Оксана — бывшая вокалистка популярной группы «Жадан і Собаки». Также она поет в церковном хоре, посещаемом Сергеем Жаданом. MONATIK сразу засыпал участницу комплиментами, отметив ее оригинальность и «вкусное» пение. В свою очередь Тина Кароль обратила внимание на то, что Оксана использует альт — самый низкий женский голос.

Сама участник призналась, что из-за необычного тембра не раз сталкивалась с критикой. Ее даже спрашивали, не изменяла ли она гендер. Однако тренеры увидели в особом звучании не недостаток, а сильную сторону певицы, которую следует развивать.

Оксана Пидопригора

Активнее всего приглашать Оксану в свою команду взялась Могилевская. Она рассказала, что и сама имеет необычные альтовые ноты, поэтому хорошо понимает исполнительницу. Чтобы продемонстрировать это, артистка даже спела с участницей в дуэте.

«У меня тоже есть альтовые ноты. Если ты пойдешь в мою команду, то за 30 лет у меня столько было идей, как это можно раскрывать. Такая сила земли в том голосе — очень красиво! Как только я поняла, что поет женщина, я повернулась. Я тебя так понимаю. Это мое тайное, я живу двойной жизнью. Потому что где-то у меня в глубине живет красивая альтовая метасопрановая девушка», — заявила со сцены Могилевская.

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Оксана Пидопригора и Наталья Могилевская

В итоге Наталья Могилевская убедила Оксану пойти к ней в команду. Наставник сразу вручила новому подопечному символическое украшение в форме солнца, которое имеет вся ее команда.

Интересно, что раньше такое же украшение получила 19-летняя Кира Лескова из команды MONATIK. Тогда Могилевская объяснила свой неожиданный, но продуманный жест.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».

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