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"Это мое тайное": Могилевская на "Голосі країни" сделала неожиданное признание после выступления участницы
Звезда годами не проявила этот скрытый талант.
Певица Оксана Пидопригора из Харькова устроила на сцене «Голоса країни-14» необычный музыкальный эксперимент.
В полутусклом освещении она исполнила культовую композицию Can’t Help Falling in Love, придав ей неожиданное звучание. Тембр участницы настолько озадачил тренеров, что они не могли определить, кто поет — мужчина или девушка.
В конце выступления к Оксане развернулись MONATIK и Наталья Могилевская, а все четверо наставников были поражены, увидев перед собой женщину с таким низким голосом.
Как выяснилось, Оксана — бывшая вокалистка популярной группы «Жадан і Собаки». Также она поет в церковном хоре, посещаемом Сергеем Жаданом. MONATIK сразу засыпал участницу комплиментами, отметив ее оригинальность и «вкусное» пение. В свою очередь Тина Кароль обратила внимание на то, что Оксана использует альт — самый низкий женский голос.
Сама участник призналась, что из-за необычного тембра не раз сталкивалась с критикой. Ее даже спрашивали, не изменяла ли она гендер. Однако тренеры увидели в особом звучании не недостаток, а сильную сторону певицы, которую следует развивать.
Активнее всего приглашать Оксану в свою команду взялась Могилевская. Она рассказала, что и сама имеет необычные альтовые ноты, поэтому хорошо понимает исполнительницу. Чтобы продемонстрировать это, артистка даже спела с участницей в дуэте.
«У меня тоже есть альтовые ноты. Если ты пойдешь в мою команду, то за 30 лет у меня столько было идей, как это можно раскрывать. Такая сила земли в том голосе — очень красиво! Как только я поняла, что поет женщина, я повернулась. Я тебя так понимаю. Это мое тайное, я живу двойной жизнью. Потому что где-то у меня в глубине живет красивая альтовая метасопрановая девушка», — заявила со сцены Могилевская.
В итоге Наталья Могилевская убедила Оксану пойти к ней в команду. Наставник сразу вручила новому подопечному символическое украшение в форме солнца, которое имеет вся ее команда.
Интересно, что раньше такое же украшение получила 19-летняя Кира Лескова из команды MONATIK. Тогда Могилевская объяснила свой неожиданный, но продуманный жест.
Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Україна».