"Это не я решила": Кадочникова после двух абортов честно призналась, сожалеет ли об отсутствии детей

Лариса Кадочникова

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Украинская актриса Лариса Кадочникова, недавно ставшая вдовой, откровенно высказалась об абортах и отсутствии у нее детей сейчас.

Так, в довольно раннем возрасте актриса дважды была беременна и дважды избавлялась от детей. Случилось это во время учебы в университете, когда 18-летняя будущая звезда закрутила роман с художником Ильей Глазуновым. Он был на восемь лет старше и женат. С обеими женщинами обращался довольно жестко.

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С годами выяснилось, что именно он настаивал на прерываниях беременностей вместе с мамой Кадочниковой. А юная артистка просто подчинялась решению близких и была убеждена, что должна получить образование без материнства.

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«Это не я решила, а они — мама и Илья. Я подчинилась им. Дело в том, что я очень тяжело это переживала. К тому же это было в конце института, и нужно было его окончить. Мама говорила: „И что ты будешь делать? Как ты будешь учиться с ребенком?“ Сейчас бы все было нормально. А тогда это был вопрос», — шокировала Лариса в интервью YouTube-каналу «Теща Гордона».

Лариса Кадочникова — архивное фото

В итоге роман закончился трагически. Кадочникова после потери детей и трех лет отношений покинула Глазунова, а его законная жена покончила с собой, выпрыгнув из окна во время одной из его выставок. Раньше актриса признавалась, что они были знакомы друг с другом.

Оглядываясь назад, актриса говорит, что полностью принимает свой путь и не жалеет об абортах. Сейчас Лариса радуется другим мамам-актрисам и наслаждается тем, что имеет сама.

«Мне тяжело это вспоминать, но я не жалею. Да, обидно, когда вижу актрис с замечательными детьми. Я только радуюсь, что как здорово, что они родили. Ну что ж, так сложилась судьба», — добавила звезда.

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Напомним, недавно актриса Лариса Руснак со слезами сообщила о горе в семье. У нее умерла мама.

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