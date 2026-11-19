Lama и Melovin

Реклама

Украинский певец MELOVIN рассказал об особой связи с певицей LAMA и объяснил, почему их отношения называют необычными.

Артист признался, что между ним и Наталией Деньков есть сильное взаимное тяготение. В то же время он подчеркнул, что их связь не имеет ничего общего с пошлостью или романтическими отношениями в привычном понимании. Об этом он рассказал журналистке Анне Севастьяновой для проекта «Наедине с Гламуром» .

Реклама

MELOVIN

MELOVIN описал его как особую эмоциональную и музыкальную близость. По словам исполнителя, они хорошо чувствуют друг друга и нередко вдохновляются общим общением. Более того, певец вспомнил необычный опыт, который, по его мнению, помог объяснить их тяготение. Конкретно с этим он связывает и возникновение их общего дуэта.

Реклама

«Меня называют с LAMA как-то так – тантрический роман. Понятно, что мы друг друга любим. Это такая очень красивая любовь — тантрическая, мелодичная, музыкальная. Без всякой пошлости и всего такого. Но нас что-то возбуждает очень часто в какие-то моменты. Мы ловим взгляды друг друга. За руки беремся и пишем еще хит. Что-то происходит прикольное», — поделился MELOVIN.

Lama и Melovin

Певец также рассказал, что во время одной из практик услышал объяснение их особой связи. По его словам, ведущая практики Наталья допустила, что в прошлой жизни они с певицей могли быть парой. MELOVIN признался, что иногда скучает по коллеге и сам инициирует встречи.

«И вообще, когда были на расстановке с Натальей, она меня туда завела, показали, что мы в прошлой жизни были парой. Именно поэтому нас так сильно тянет друг к другу», – рассказал артист.

MELOVIN

▶️ Полный выпуск «Наедине с Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Почему МОЗГОВАЯ не пригласила РОТАРУ и ПОЛЯКОВУ, и как ВЕТЕР поставил на место КАМАЛИЮ. ЗАСТРОЙКИ ШОУ

Реклама

Напомним, недавно MELOVIN ошеломил своими гонорарами за корпоративы и удивил новым многотысячным заработком.

Новости партнеров