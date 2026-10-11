Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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54-летний шеф-повар Эктор Хименес-Браво раскрыл неожиданный факт о своём образовании, признался, почему не стал художником, и показал свои картины.

Звездный шеф-повар и ресторатор сделал личное признание в Instagram. Оказалось, что кулинария была не единственной сферой, которая увлекала его в юности. Эктор получил художественное образование и в своё время серьёзно задумывался о творческой карьере. Однако его планы не совпадали с ожиданиями семьи. Родители видели сына в совершенно другой профессии. В конце концов, будущий судья кулинарных проектов выбрал свой путь, но от увлечения искусством так и не отказался.

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«То, что я сейчас скажу, возможно, станет для вас шоком. У меня художественное образование. Да-да, когда-то я всерьёз мечтал заниматься этим. Прямо профессионально», — поделился Хименес-Браво.

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Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

По словам ресторатора, его желание стать художником вызвало сопротивление со стороны родителей. В Колумбии того времени эта профессия не считалась престижной, поэтому родные настаивали на более практичном, по их мнению, варианте — архитектуре. Однако даже после того, как Эктор посвятил себя кулинарии, рисование осталось важной частью его жизни. Сейчас он редко находит время для карандашей и мольберта, но каждый такой случай помогает ему восстановить внутреннее равновесие.

«Но с тех пор прошло много лет. Я вырос и, наконец, сам решаю, чем мне заниматься в этой жизни. Сейчас я беру в руки карандаши и мольберт не так часто, как хотелось бы. Но каждый раз, когда это делаю, понимаю: для меня это лучшая терапия. Занятие для души. Способ полностью отключиться от сумасшедшего ритма, побыть в тишине и выплеснуть эмоции на бумагу. Поэтому, друзья, никогда не поздно вернуться к тому, что когда-то приносило вам чистую радость», — подчеркнул шеф-повар.

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

На своей странице Эктор также опубликовал фотографии картин и показал, как работает над рисунками. Среди прочего, он продемонстрировал, как карандашом передает мужскую фигуру. Ресторатор признался, что даже час рисования в месяц доставляет ему удовольствие, а также призвал подписчиков не отказываться от увлечений, которые когда-то делали их счастливыми.

«Знаете, жизнь — это вообще странная штука. Мы сами хороним свои детские мечты просто потому, что когда-то это было „непрестижно“ или „родители против“. А потом проходят годы, прежде чем мы снова позволяем себе насладиться моментом. Вот я наслаждаюсь рисованием», — подытожил Эктор.

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Эктор Хименес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Напомним, недавно Эктор Хименес-Браво показал свой дом в Канаде, в котором не бывал пять лет.

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