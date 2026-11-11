ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
79
Время на прочтение
2 мин

"Это стыд": вдова Билоножко пожаловалась на свою пенсию и сравнила ее с выплатами других украинцев

Звезда пристыдила пенсионную систему и заявила, что не будет молчать.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Светлана Билоножко

Светлана Билоножко

Народная артистка Украины Светлана Билоножко откровенно высказалась о пенсии в Украине.

Вдова певца Виталия Билоножко считает, что выплаты многим людям не соответствуют годам их труда и вклада в развитие страны. На проекте «Наодинці з Гламуром» 69-летняя артистка отметила, что на фоне пенсий в две-три тысячи гривен ее выплаты могут казаться приемлемыми.

Однако сама она не считает подобную ситуацию нормальной. Белоножко подчеркнула, что проблема касается не только ее лично, но и людей разных профессий, которые десятилетиями работали и платили налоги.

«Если считать, что у людей пенсия по 2-3 тысячи, то я, наверное, должна быть довольна. Но считаю, что это стыд. Даже для тех людей, кто в колхозах работали и на производствах, и научные работники… Когда они говорят, что у них пенсия 3-6 тысяч — это большая беда. Как можно так относиться к людям, работающим на эту страну и здесь живущим. Больше всего богатство страны — люди, которые работают и платят налоги. За людей нужно бороться», — сказала Светлана в разговоре с Анной Севастьяновой.

Светлана Билоножко

Светлана Билоножко

В то же время, артистка не стала называть точную сумму собственной пенсии и объяснила, почему избегает цифр. По ее словам, она считает выплаты недостаточными ввиду многолетней работы в разных сферах и народного признания.

Билоножко добавила, что ее коллеги также получают, по ее мнению, несоответствующие пенсии, однако не все решаются открыто говорить о недовольстве. Сама же певица решила поднять эту тему не только от собственного имени, но и от других звезд.

«Даже не хочу говорить об этом (свою пенсию — прим. ред), но считаю это — недостойная пенсия. Не только у меня. Столько проработали, отдали здоровье, и налоги платили, начинала с телевидения и заканчивала театром, а потом собственный творческий путь… Как можно получить такую пенсию? Недостойные пенсии у всех моих коллег. Но им стыдно назвать ее недостойной и говорят, что довольны. А я недовольна: за себя и за них», — подытожила артистка.

К слову, весной этого года Светлана Билоножко не скрывала свою пенсию и говорила, что тогда получала 11 600 грн. В то же время она утверждала, что эта цифра должна достигать минимум тысячи долларов.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «А я незадоволена!» БІЛОНОЖКО відверто про пенсію, чоловіків і життя після втрати

Напомним, недавно Светлана Билоножко высказалась о личной жизни и готова ли к новому роману после потери мужа.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie