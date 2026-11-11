"Это стыд": вдова Билоножко пожаловалась на свою пенсию и сравнила ее с выплатами других украинцев

Светлана Билоножко

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Народная артистка Украины Светлана Билоножко откровенно высказалась о пенсии в Украине.

Вдова певца Виталия Билоножко считает, что выплаты многим людям не соответствуют годам их труда и вклада в развитие страны. На проекте «Наодинці з Гламуром» 69-летняя артистка отметила, что на фоне пенсий в две-три тысячи гривен ее выплаты могут казаться приемлемыми.

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Однако сама она не считает подобную ситуацию нормальной. Белоножко подчеркнула, что проблема касается не только ее лично, но и людей разных профессий, которые десятилетиями работали и платили налоги.

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«Если считать, что у людей пенсия по 2-3 тысячи, то я, наверное, должна быть довольна. Но считаю, что это стыд. Даже для тех людей, кто в колхозах работали и на производствах, и научные работники… Когда они говорят, что у них пенсия 3-6 тысяч — это большая беда. Как можно так относиться к людям, работающим на эту страну и здесь живущим. Больше всего богатство страны — люди, которые работают и платят налоги. За людей нужно бороться», — сказала Светлана в разговоре с Анной Севастьяновой.

Светлана Билоножко

В то же время, артистка не стала называть точную сумму собственной пенсии и объяснила, почему избегает цифр. По ее словам, она считает выплаты недостаточными ввиду многолетней работы в разных сферах и народного признания.

Билоножко добавила, что ее коллеги также получают, по ее мнению, несоответствующие пенсии, однако не все решаются открыто говорить о недовольстве. Сама же певица решила поднять эту тему не только от собственного имени, но и от других звезд.

«Даже не хочу говорить об этом (свою пенсию — прим. ред), но считаю это — недостойная пенсия. Не только у меня. Столько проработали, отдали здоровье, и налоги платили, начинала с телевидения и заканчивала театром, а потом собственный творческий путь… Как можно получить такую пенсию? Недостойные пенсии у всех моих коллег. Но им стыдно назвать ее недостойной и говорят, что довольны. А я недовольна: за себя и за них», — подытожила артистка.

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К слову, весной этого года Светлана Билоножко не скрывала свою пенсию и говорила, что тогда получала 11 600 грн. В то же время она утверждала, что эта цифра должна достигать минимум тысячи долларов.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «А я незадоволена!» БІЛОНОЖКО відверто про пенсію, чоловіків і життя після втрати

Напомним, недавно Светлана Билоножко высказалась о личной жизни и готова ли к новому роману после потери мужа.

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