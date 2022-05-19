"Это тоже оружие": как Осадчая, Боржемская и другие звезды в национальных нарядах поздравляли с Днем вышиванки

Каждый третий четверг мая Украина празднует день вышиванки.
На этот раз он пришелся на 19 мая. Украинские звезды поздравили поклонников с этим праздником, а вместе с тем похвастались своим национальным нарядом.
Екатерина Осадчая
"В наших сердцах крестиком вышита Украина! С Днем вышиванки!" – написала ведущая "Світського життя".
MamaRika и Сергей Среда
"В крови каждого украинца течет ДНК, в которой заложен код свободы и безудержной любви к своей земле. Вышиванка как броня, защищающая и идентифицирующая нас как сильнейшую нацию мира. Любим тебя, наша Украина!" – поздравила звездная пара.
Наталка Карпа
"С днем вышиванки, друзья! Это не просто наша этническая одежда – это наша душа и сердце… Это сила и энергия… Это промокод всей нации, в которой зашифрована вся борьба и каждая победа нашего народа! Это память предков, защищающих нас и наших бойцов, иногда не хуже броника, ведь не дает нам опускать руки и сдаваться!" – поделилась певица.
Тимур Мирошниченко
"С Днем вышиванки! Давайте сегодня "вышьем" все соцсети нашим чрезвычайным нарядом. Потому что украинская вышиванка — это тоже оружие!" – призвал телеведущий.
Надя Дорофеева
"В наш дом пришли украсть наше будущее… и разрушить нашу культуру. Но в ответ на это мы стали еще громче петь свои песни, сделали наши желтые и синие цвета смелости самыми модными во всем мире и как никогда сильно стали держаться за свои корни. Украинская культура — яркая и глубокая.Она уже стала вдохновением для многих современных музыкантов, дизайнеров и художников.Сейчас талантливые люди со всей Украины переосмысливают ее и наполняют новыми смыслами. Поэтому, я думаю, не имея такого бекграунда, невозможно идти вперед и создавать новое. Без прошлого нет будущего! С Днем вышиванки, Украина" – поздравила артистка.
Группа "Антитила"
"С Днем Вышиванки, друзья! Все будет Украина!" – написали музыканты.
Вера Кекелия
"Лишь сейчас, в полной мере, понимаю важность и значение этого праздника! Слава Украине", – призналась знаменитость.
Марина Боржемская
"Вышиванка — символ Украины. Всегда была и будет. Сегодня день вышиванки, поэтому хочу еще раз поблагодарить, что я украинка. И повторить, насколько я горжусь этим. Мне кажется, у кого до 24 февраля не было вышиванки, при первой возможности побежали покупать или искать и просить у своих бабушек. Я всегда обожала вышиванки за то, что у них наша особенность и гордость. Мы можем одевать ее в любой день, поскольку это не только украинская идентичность, но и невероятная красота. Я очень счастлива, что наше национальное сознание за последние годы поднялось на такой высокий уровень, что мы обожаем все, что связано с нашей страной и демонстрируем это миру с большой радостью и гордостью", – поделилась фитнес-тренер.
MONATIK
"Телефон напомнил… В этот день в 2015. Ждем нашего первенца — Даню. Андреевский спуск. Всех с Днем вышиванки! Все будет победа! Все будет Украина", – поделился воспоминанием мультиартист.
Илона Гвоздева
"С Днем вышиванки украинцы! Хочу процитировать слова уже знаменитого Александра Григорьевича Поворознюка: "Слава украинской нации, слава ВСУ, наша судьба – только свобода", – написала хореограф.
Напомним, в День вышиванки помощник саперов пес Патрон сменил "броник" на вышиванку. ГСЧС Украины показали трогательное фото песика-героя.
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