"Это тоже оружие": как Осадчая, Боржемская и другие звезды в национальных нарядах поздравляли с Днем вышиванки

"Это тоже оружие": как Осадчая, Боржемская и другие звезды в национальных нарядах поздравляли с Днем вышиванки

Каждый третий четверг мая Украина празднует день вышиванки.

На этот раз он пришелся на 19 мая. Украинские звезды поздравили поклонников с этим праздником, а вместе с тем похвастались своим национальным нарядом.

Екатерина Осадчая

Екатерина Осадчая / Фото: instagram.com/kosadcha

"В наших сердцах крестиком вышита Украина! С Днем вышиванки!" – написала ведущая "Світського життя".

MamaRika и Сергей Среда

MamaRika и Сергей Среда / Фото: instagram.com/mamarika_official

"В крови каждого украинца течет ДНК, в которой заложен код свободы и безудержной любви к своей земле. Вышиванка как броня, защищающая и идентифицирующая нас как сильнейшую нацию мира. Любим тебя, наша Украина!" – поздравила звездная пара.

Наталка Карпа

Наталья Карпа / Фото: instagram.com/natalkakarpa

"С днем вышиванки, друзья! Это не просто наша этническая одежда – это наша душа и сердце… Это сила и энергия… Это промокод всей нации, в которой зашифрована вся борьба и каждая победа нашего народа! Это память предков, защищающих нас и наших бойцов, иногда не хуже броника, ведь не дает нам опускать руки и сдаваться!" – поделилась певица.

Тимур Мирошниченко

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"С Днем вышиванки! Давайте сегодня "вышьем" все соцсети нашим чрезвычайным нарядом. Потому что украинская вышиванка — это тоже оружие!" – призвал телеведущий.

Надя Дорофеева

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"В наш дом пришли украсть наше будущее… и разрушить нашу культуру. Но в ответ на это мы стали еще громче петь свои песни, сделали наши желтые и синие цвета смелости самыми модными во всем мире и как никогда сильно стали держаться за свои корни. Украинская культура — яркая и глубокая.Она уже стала вдохновением для многих современных музыкантов, дизайнеров и художников.Сейчас талантливые люди со всей Украины переосмысливают ее и наполняют новыми смыслами. Поэтому, я думаю, не имея такого бекграунда, невозможно идти вперед и создавать новое. Без прошлого нет будущего! С Днем вышиванки, Украина" – поздравила артистка.

Группа "Антитила"

Фото: instagram.com/antytila_official

"С Днем Вышиванки, друзья! Все будет Украина!" – написали музыканты.

Вера Кекелия

Фото: instagram.com/kekeliavera

"Лишь сейчас, в полной мере, понимаю важность и значение этого праздника! Слава Украине", – призналась знаменитость.

Марина Боржемская

Марина Боржемская / Фото: instagram.com/uzelkova.marina

"Вышиванка — символ Украины. Всегда была и будет. Сегодня день вышиванки, поэтому хочу еще раз поблагодарить, что я украинка. И повторить, насколько я горжусь этим. Мне кажется, у кого до 24 февраля не было вышиванки, при первой возможности побежали покупать или искать и просить у своих бабушек. Я всегда обожала вышиванки за то, что у них наша особенность и гордость. Мы можем одевать ее в любой день, поскольку это не только украинская идентичность, но и невероятная красота. Я очень счастлива, что наше национальное сознание за последние годы поднялось на такой высокий уровень, что мы обожаем все, что связано с нашей страной и демонстрируем это миру с большой радостью и гордостью", – поделилась фитнес-тренер.

MONATIK

MONATIK с женой / Фото: instagram.com/monatik_official

"Телефон напомнил… В этот день в 2015. Ждем нашего первенца — Даню. Андреевский спуск. Всех с Днем вышиванки! Все будет победа! Все будет Украина", – поделился воспоминанием мультиартист.

Илона Гвоздева

Илона Гвоздева / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

"С Днем вышиванки украинцы! Хочу процитировать слова уже знаменитого Александра Григорьевича Поворознюка: "Слава украинской нации, слава ВСУ, наша судьба – только свобода", – написала хореограф.

Напомним, в День вышиванки помощник саперов пес Патрон сменил "броник" на вышиванку. ГСЧС Украины показали трогательное фото песика-героя.

Какими узорами украшали вышиванки в разных регионах Украины

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