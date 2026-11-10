"Это все очень сложно": Тина Кароль не стала скрывать, как переживает российские атаки на Киев

Тина Король

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Украинская певица Тина Кароль призналась, как справляется с эмоциональным напряжением из-за российских обстрелов Киева и что помогает ей не терять внутреннюю опору.

Артистка не скрывает, что постоянные атаки врага даются ей непросто. Даже плотный рабочий график не способен полностью отвлечь внимание от происходящего вокруг. В то же время Кароль старается не оставлять себе слишком много свободного времени. Она сосредотачивается на любимом деле и обретает силы в ежедневной деятельности. Особое место в ее жизни занимают Киев и остающиеся рядом люди. Это помогает певице держаться в сложные периоды.

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«Меня спасает любимая профессия, ощущение собственной миссии и любовь к Киеву и людям. Я постоянно чем занимаю себя, фактически 24/7, кроме времени на сон. Пытаюсь фокусироваться на чем-то конкретном, быть внимательной к деталям», — поделилась исполнительница в интервью «Туру звездами» .

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© Пресс-служба Тины Кароль

Однако за постоянной занятостью не всегда удается скрыть подлинные переживания. Тина отмечает: работа помогает ей сосредоточиться на важном, но не отменяет эмоций, возникающих из-за войны войны. Певица также призналась, что ей особенно больно видеть уныние на лицах украинских женщин. В то же время она не считает нужным делать вид, будто все хорошо, когда на самом деле это не так.

«Но грусть и печаль приходит, и очень не хочется, чтобы на наших девичьих лицах она была видна, конечно. Но он есть, и это очень сложно», — откровенно отметила Кароль.

© Пресс-служба Тины Кароль

Напомним, недавно известный продюсер раскрыл истинную причину выезда Ани Лорак в РФ и причастна ли к этому Тина Кароль.

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