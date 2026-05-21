Ева Бушмина бросила своего бойфренда за границей и переехала в Украину: "Это было так горько"

Бывшая солистка девичьей группы «ВИА Гра» Ева Бушмина, которая сейчас выступает под сценическим именем LAYAH, поделилась кардинальными изменениями в своей жизни.

Певица призналась, что после длительного пребывания за границей в эмиграции окончательно вернулась в Украину. Артистка рассказала, что уже почти два года живет дома, рядом с близкими людьми, и именно здесь продолжает развивать свою сольную карьеру.

«Я вернулась в Украину. Почти два года здесь живу. Причина — я здесь дома и здесь есть мои друзья, здесь все родное», — поделилась певица в шоу «Карты на стол».

Также Ева впервые официально подтвердила завершение отношений с бойфрендом — скульптором Григорием. После начала полномасштабной войны пара некоторое время жила во Франции, однако впоследствии их пути разошлись. По словам артистки, этот период стал для нее эмоционально непростым.

«Я так рыдала, так плакала… Я еще слушала такую музыку и заливалась слезами. Это было так горько. Те все чувства, которые приходят в сложные моменты, они нужны — из этого состоит жизнь», — откровенно призналась звезда.

Напомним, недавно бывшая солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко также сообщила о разводе. Она порвала отношения с отцом своей дочери после двух лет брака.

