Ева Бушмина руганью ответила на критику своей российской песни: известная ведущая поставила ее на место

Алина Доротюк и Ева Бушмина

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Ева Бушмина руганью ответила на критику ее русскоязычной песни.

Исполнительница только недавно вернулась в Украину из Франции, но уже успела попасть в скандал. Дело в том, что артистка перепела композицию из старого репертуара группы "ВИА Гры" - "Убей мою подругу". Конечно же, она сделала это на русском языке. Пользователи сразу же осудили такой поступок Бушминой. Артистку начали критиковать за русский язык в публичном пространстве Украины.

Сама же Ева Бушмина хамовито спорила с комментаторами. Исполнительница послала "нах*й" тех, кто критиковал ее за русский язык.

Именно так Ева Бушмина реагирует на критику русского языка / © instagram.com/layahmusic

Скандал прокомментировала ведущая и интервьюер Алина Доротюк. Знаменитость поставила Еву Бушмину на место и отметила, что она сейчас находится вне культурного контекста Украины, иначе бы понимала, что в реалиях войны с Россией петь на русском вообще неуместно.

"Мне кажется, некоторые персонажи немного перегрелись под солнцем Франции или где там все эти годы полномасштабного вторжения сидела экс-участница "Фабрики звезд 3" и знаменитого трио "ВИА Гра" Ева Бушмина. Во-первых, она выпустила римейк на русском на один из бывших хитов той же "ВИА Гры". А во-вторых, всех недовольных посылает "нах*й". Сейчас Ева приехала в Киев. Вопрос только - с какой целью. Потому что то, что она находится вне любого культурного контекста - очевидный факт", - подытожила Алина Доротюк.

Алина Доротюк прокомментировала скандал вокруг Евы Бушминой

Отметим, Ева Бушмина лишь недавно вернулась из-за границы в Украину. Однако певица уже успела возмутить своим скандальным поведением.