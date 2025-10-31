Ева Бушмина удивила заявлением о 12-летней дочери, которая живет отдельно: "Отказывается встречаться"

Ева Бушмина / © instagram.com/layahmusic

Певица Ева Бушмина, она же LAYAH, откровенно рассказала об отношениях со своей дочерью, которая уже длительное время живет отдельно от нее.

В своих Instagram-сторис, написанных на русском языке, бывшая солистка группы "ВИА Гра" объяснила, почему ее 12-летний ребенок живет не с ней, а с отцом в Украине. Артистка признала, что сначала ей было трудно принять это решение. Она чувствовала давление от родственников и общества, но со временем убедила себя, что ребенок имеет право самостоятельно выбирать, с кем жить.

"Сначала было очень сложно, больно. Давило общественное и семейное осуждение. А потом я поняла, что дала жизнь отдельному человеку, и он имеет право выбирать, с кем ему быть. Просто общество считает, что если ребенок живет с отцом, то мать плохая", — написала певица.

Сторис Евы Бушминой / © instagram.com/layahmusic

Бушмина отметила, что приняла ситуацию и даже "позволила себе быть плохой мамой". По ее словам, сейчас дочь живет с отцом, а они видятся лишь изредка — в основном во время каникул или когда Ева приезжает в Киев.

"Мы проводим вместе каникулы. Если есть возможность, приезжаю в Киев хотя бы раз в месяц. Но бывает по-разному. Иногда дочь отказывается встречаться, потому что имеет свои планы с друзьями — и я это воспринимаю спокойно", — заявила певица.

Сторис Евы Бушминой / © instagram.com/layahmusic

Отметим, ранее Ева рассказывала, что после начала полномасштабного вторжения она вместе с любимым, скульптором Григорием, переехала во Францию. Тогда дочь тоже некоторое время жила с ними, но впоследствии решила вернуться в Украину — к отцу, с которым у нее сложились более близкие отношения.

"Я просто рыдала и не могла остановиться. Казалось, что я плохая мать, ребенок меня не любит... Но я поняла, что должна позволить ему сделать свой выбор", — говорила артистка ранее.

Напомним, недавно Ева Бушмина, которая уже давно живет за границей, приехала в Киев, но ее визит вызвал волну возмущения. Артистка, несмотря на полномасштабную войну, демонстративно общалась на русском языке, чем изрядно разозлила украинцев.