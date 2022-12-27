Ева Лонгория без макияжа очаровала фотографией с подросшим сыном в парных пижамах

Мальчику уже четыре года.
Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория поделилась милой фотографией с подросшим сыном.
На своей странице в Instagram актриса показала себя без макияжа в домашней атмосфере. Четырехлетний Сантьяго Энрике сидел на руках у звездной мамы и радостно улыбался.
А для настоящего рождественского настроения Лонгория надела праздничную пижаму и такую же выбрала для своего сыночка.
"Уют и близнецы", — подписала фотография актриса.
Напомним, что Сантьяго Энрике родился в 2018 году в браке Евы Лонгории с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, владельцем крупнейшей в стране медиакомпании.
На рождественские праздники все звезды делятся трогательными фотографиями со своими близкими. Так, например, певица Мадонна также поделилась редкими фотографиями со своими названными детьми в честь Рождества.
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