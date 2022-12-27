Ева Лонгория без макияжа очаровала фотографией с подросшим сыном в парных пижамах

Мальчику уже четыре года.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория поделилась милой фотографией с подросшим сыном.

На своей странице в Instagram актриса показала себя без макияжа в домашней атмосфере. Четырехлетний Сантьяго Энрике сидел на руках у звездной мамы и радостно улыбался.

А для настоящего рождественского настроения Лонгория надела праздничную пижаму и такую же выбрала для своего сыночка.

"Уют и близнецы", — подписала фотография актриса.

Ева Лонгория с сыном / Фото: instagram.com/evalongoria

Напомним, что Сантьяго Энрике родился в 2018 году в браке Евы Лонгории с мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, владельцем крупнейшей в стране медиакомпании.

На рождественские праздники все звезды делятся трогательными фотографиями со своими близкими. Так, например, певица Мадонна также поделилась редкими фотографиями со своими названными детьми в честь Рождества.

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