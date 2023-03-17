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Ева Лонгория развеселила фанов, показав свою реальную жизнь вне соцсетей

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
201
Время на прочтение
1 мин
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Ева Лонгория развеселила фанов, показав свою реальную жизнь вне соцсетей

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Звезда записала забавное видео.

Актриса Ева Лонгория не стесняется появляться перед камерами без макияжа и смеяться над собой.

Звезда "Отчаянных домохозяек" решила записать веселый ролик и показать фанам, как выглядит на самом деле ее жизнь вне соцсетей.

В первой части своего видео в TikTok Ева позировала на камеру в роскошном образе — черном полупрозрачном платье на бретельках, на каблуках и с укладкой. А вот во второй части актриса продемонстрировала свою реальность – Лонгория сидела в салоне красоты, без макияжа, с краской на волосах и еще и ела свой обед руками.

"Давайте хоть на секунду станем реальными", – подписала шутливый ролик звезда.

@evalongoria

lets just be real for a sec

♬ original sound — william springfield

Почитатели Евы оценили ее чувство юмора и поблагодарили за то, что она не боится быть собой.

  • Вы всегда невероятна!
  • Круто, что вы такая! Это верно!
  • Оставайтесь всегда реальной!
  • Это очень смешно! Вы милая!

Напомним, что на днях актриса Сальма Хайек также порадовала Сеть видео, на котором показала, как прямо в вечернем платье ест руками после "Оскара".

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Дата публикации
Просмотры
201
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