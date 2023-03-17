Ева Лонгория развеселила фанов, показав свою реальную жизнь вне соцсетей

Звезда записала забавное видео.
Актриса Ева Лонгория не стесняется появляться перед камерами без макияжа и смеяться над собой.
Звезда "Отчаянных домохозяек" решила записать веселый ролик и показать фанам, как выглядит на самом деле ее жизнь вне соцсетей.
В первой части своего видео в TikTok Ева позировала на камеру в роскошном образе — черном полупрозрачном платье на бретельках, на каблуках и с укладкой. А вот во второй части актриса продемонстрировала свою реальность – Лонгория сидела в салоне красоты, без макияжа, с краской на волосах и еще и ела свой обед руками.
"Давайте хоть на секунду станем реальными", – подписала шутливый ролик звезда.
@evalongoria
lets just be real for a sec♬ original sound — william springfield
Почитатели Евы оценили ее чувство юмора и поблагодарили за то, что она не боится быть собой.
- Вы всегда невероятна!
- Круто, что вы такая! Это верно!
- Оставайтесь всегда реальной!
- Это очень смешно! Вы милая!
Напомним, что на днях актриса Сальма Хайек также порадовала Сеть видео, на котором показала, как прямо в вечернем платье ест руками после "Оскара".
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