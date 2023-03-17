Ева Лонгория развеселила фанов, показав свою реальную жизнь вне соцсетей

Актриса Ева Лонгория не стесняется появляться перед камерами без макияжа и смеяться над собой.

Звезда "Отчаянных домохозяек" решила записать веселый ролик и показать фанам, как выглядит на самом деле ее жизнь вне соцсетей.

В первой части своего видео в TikTok Ева позировала на камеру в роскошном образе — черном полупрозрачном платье на бретельках, на каблуках и с укладкой. А вот во второй части актриса продемонстрировала свою реальность – Лонгория сидела в салоне красоты, без макияжа, с краской на волосах и еще и ела свой обед руками.

"Давайте хоть на секунду станем реальными", – подписала шутливый ролик звезда.

Почитатели Евы оценили ее чувство юмора и поблагодарили за то, что она не боится быть собой.

Вы всегда невероятна!

Круто, что вы такая! Это верно!

Оставайтесь всегда реальной!

Это очень смешно! Вы милая!

Напомним, что на днях актриса Сальма Хайек также порадовала Сеть видео, на котором показала, как прямо в вечернем платье ест руками после "Оскара".

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