Ева Лонгория в белом бикини прогулялась по пляжу вместе с подросшим сыном

Мальчик очень похож на свою звездную маму.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория поделилась редкими кадрами со своим подросшим сыном Сантьяго Энрике.

Звездная мамочка опубликовала фотографии вместе с мальчиком в своих Instagram-stories. Лонгория показала, как вместе с сыном развлекалась во время отдыха на пляже.

Ева и ее сын внимательно рассматривали морские волны и прогуливались вдоль побережья. Счастливые кадры с мальчиком, очень похожим на свою маму, знаменитость оставила без подписи.

48-летняя актриса позировала рядом с пятилетним сыном в белом бикини, который подчеркнул ее загорелое тело и выразительные формы. От солнца Ева защитила лицо бейсболкой.

Ева Лонгория с сыном / Фото: instagram.com/evalongoria

Напомним, что Ева Лонгория впервые стала матерью в июне 2018 года. Актриса родила сына от мексиканского медиамагната Хосе Антонио Бастона, на котором женилась в 2016 году после трех лет отношений.

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