Ева Лонгория в элегантном ярком платье похвасталась новой прической

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория похвасталась своим новым образом.

Американская актриса снялась в новой фотосессии во время своего путешествия на Парижскую неделю моды, кадрами которой поделилась на своей странице в Instagram.

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Лонгория позировала в кадре в стильном и элегантном платье яркого цвета в зеленом оттенке. В качестве аксессуаров знаменитость использовала кожаную черную сумку и золотое время на руке, а также обула лаконичные босоножки черного цвета.

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Внимание поклонников привлекла новая прическа Евы. Актриса изменила свой имидж и обрезала свои длинные волосы. Актриса сделала стильный каскад с челкой.

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Напомним, ранее Ева Лонгория показала своего подросшего сына от мексиканского бизнесмена на фотографиях по отдыху на побережье.

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