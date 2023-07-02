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Ева Лонгория в изысканном образе появилась на публике со своим мужем-медиамагнатом

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
653
Время на прочтение
1 мин
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Ева Лонгория в изысканном образе появилась на публике со своим мужем-медиамагнатом

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Супруги вместе посетили светское мероприятие в Испании.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория увлекла совместным выходом со своим мужем, мексиканским медиамагнатом Хосе Бастоном.

Актриса вместе с любимым посетила праздничную вечеринку по случаю 15-летия компании Bambú в Мадриде, где и они попали под прицел папарацци.

Для выхода в свет Лонгория выбрала изысканное кремовое платье-миди с вырезами в зоне декольте, подчеркнув красивую фигуру 48-летней актрисы. Свое платье Ева дополнила туфлями-лодочками и сумочкой в тон платья. Завершающей деталью в образе стали темные пышные локоны и легкий макияж.

Муж актрисы предпочел черный классический костюм и белую рубашку, которую не стал застегивать на последние пуговицы.

Недавно Ева Лонгория поделилась семейными кадрами с мужем и пятилетним сыном в день его рождения.

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Дата публикации
Просмотры
653
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