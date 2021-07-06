Ева Лонгория в купальнике нарвалась на критику фанов из-за трюка с трехлетним сыном

Ева Лонгория в купальнике нарвалась на критику фанов из-за трюка с трехлетним сыном

Не все поклонники оценили эксперименты звезды с малышом.

Американская актриса Ева Лонгория, которая недавно показала, как качает пресс с сыном, на этот раз удивила трюком с малышом.

У себя на странице в Instagram знаменитость запостила короткое видео, на котором изображена вместе с трехлетним Сантьяго. Ева предстает в белом сплошном купальнике. В таком виде Лонгория ставит ребенка на стол, по которому он бежит и затем прыгает маме на руки.

Однако не все поклонники звезды оценили такие эксперименты с малышом, отметив, что это очень опасно.

За такое наказывать надо

А если бы мальчик упал?

Зачем заставлять ребенка так рисковать?

Я бы на месте отца мальчика задумалась, можно ли оставлять сына с мамой

Заметим, что 46-летняя Ева Лонгория в 2018 году впервые стала мамой. Знаменитость родила мужу Хосе Антонио Бастону сына, которого супруги назвали Сантьяго.

Напомним, что не так давно Ева Лонгория в обтягивающем костюме ошеломила горячими тренировками. Актриса поделилась энергичными упражнениями.

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