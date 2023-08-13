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Ева Лонгория в минибикини ошеломила подтянутыми ножками и плоским животиком

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
577
Время на прочтение
1 мин
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Ева Лонгория в минибикини ошеломила подтянутыми ножками и плоским животиком

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Фаны в восторге от внешнего вида звезды.

48-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория взбудоражила воображение поклонников новыми фото у бассейна.

Известная актриса поделилась новыми фотографиями в своем фотоблоге в Instagram, на которых продемонстрировала свою красивую форму.

Лонгория в зеленом минибикине похвасталась подтянутыми ножками и плоским животом во время отдыха. А верх купальника едва прикрыл пышный бюст знаменитости.

"Веселое воскресенье", — подписала фотографии Лонгория.

Ева Лонгория / © instagram.com/evalongoria
Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Поклонники были ошеломлены тем, как прекрасно выглядит актриса: "Вау, какая фигура", "Бомба", "Вот, что значит спорт", "Какая она невероятная", "Роскошная женщина".

Ранее Ева Лонгория показала своим поклонникам, как хорошо проводит время в Испании. Вместе с семьей и друзьями актриса позагорала на пляже у моря и поразвлекалась в кафе.

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Дата публикации
Просмотры
577
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