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Ева Лонгория в облегающем спортивном наряде похвасталась аппетитными формами

Ева Лонгория в облегающем спортивном наряде похвасталась аппетитными формами

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
372
Время на прочтение
1 мин
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Ева Лонгория в облегающем спортивном наряде похвасталась аппетитными формами

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Актриса выглядит прекрасно.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория продемонстрировала свою прекрасную физическую форму.

48-летняя знаменитость не стесняется показать себя во всей красе в облегающем наряде. На своей странице в Instagram Лонгория поделилась новой фотографией.

Актриса позировала на лестнице в спортивных лосинах и коротеньком топе. Образ дополнил бейсболка, темные очки и белые носки под кроссовки. Много внимания Ева уделяет тренировкам, поэтому имеет подтянутый пресс и ноги.

"Привычка – это то, что заставляет вас двигаться вперед! Поехали!", — подписала фотографию Лонгория.

Ева Лонгория / © instagram.com/evalongoria
Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Напомним, ранее Лонгория ошеломила поклонников изысканным образом во время совместного выхода в свет со своим мужем-медиамагнатом.

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Дата публикации
Просмотры
372
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