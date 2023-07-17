Ева Лонгория в облегающем спортивном наряде похвасталась аппетитными формами

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория продемонстрировала свою прекрасную физическую форму.

48-летняя знаменитость не стесняется показать себя во всей красе в облегающем наряде. На своей странице в Instagram Лонгория поделилась новой фотографией.

Актриса позировала на лестнице в спортивных лосинах и коротеньком топе. Образ дополнил бейсболка, темные очки и белые носки под кроссовки. Много внимания Ева уделяет тренировкам, поэтому имеет подтянутый пресс и ноги.

"Привычка – это то, что заставляет вас двигаться вперед! Поехали!", — подписала фотографию Лонгория.

Ева Лонгория / Фото: instagram.com/evalongoria

Напомним, ранее Лонгория ошеломила поклонников изысканным образом во время совместного выхода в свет со своим мужем-медиамагнатом.

Читайте также: