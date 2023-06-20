Ева Лонгория восхитила кадрами с подросшим сыном от мексиканского медиамагната

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория показала своего сына Сантьяго Энрике.

19 июня мальчик отпраздновал свой день рождения – ему исполнилось пять лет. По случаю праздника звездная мамочка поделилась на своей странице в Instagram трогательным видео вместе с сыном, в котором показала счастливые мгновения вместе.

"Еще один год счастья, смеха и радости с этим маленьким человеком. Я не знала, что столько любви может существовать. С днем рождения, я тебя очень люблю!", — обратилась к сыну в поздравлении Лонгория.

В комментариях поклонники звезды также приобщились к поздравлениям: "С днем рождения", "Пусть растет счастливым", "Какой у вас хороший мальчик", "С праздником вашу семью".

Напомним, что Ева Лонгория в 2016 году вышла замуж за мексиканского бизнесмена Хосе Антонио Бастоном, владеющего крупнейшей в стране медиакомпанией. Уже через два года у пары родился сын.

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