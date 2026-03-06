Ева Мендес и Райан Гослинг / © Getty Images

Реклама

Звездные голливудские супруги Ева Мендес и Райан Гослинг произвели фурор первым за 10 лет совместным появлением на публике.

Знаменитости предпочитают держать личную жизнь подальше от посторонних глаз. А Ева Мендес вообще оставила карьеру и посвятила себя материнству. Однако недавно звездная пара приятно порадовала поклонников.

Райан Гослинг посетил The Tonight Show, где говорил о своем новом фильме "Проект "Аве Мария". Во время разговора с ведущим Джимми Фэллоном актер обратился к залу и спросил, споют ли те для его жены Happy Birthday. Запись шоу была 5 марта, когда Ева Мендес праздновала день рождения, пишет The news.

Реклама

Как оказалось, актриса все это время находилась за кулисами. Поэтому, Райан Гослинг долго не рассуждал, а быстро вывел жену на сцену. Тем временем восторженная публика начала активно поздравлять Еву Мендес.

Райан Гослинг устроил сюрприз Еве Мендес / © Getty Images

Артистка поблагодарила за все поздравления и даже поинтересовалась у ведущего, вырежут ли они этот момент из эфира. На что тот, конечно же, ответил твердое нет. А тем временем Райан Гослинг пошутил: "Возможно, вы найдете меня в реке Гудзон".

Отметим, Ева Мендес и Райан Гослинг находятся в отношениях с 2011 года. Пара вместе воспитывает двух дочерей - Эсмеральду и Аманду. При этом Ева Мендес оставила карьеру, чтобы полностью посвятить себя материнству. Супруги тщательно скрывают детей от посторонних глаз и сами тоже крайне редко появляются на публике. Последнее их совместное появление на светском мероприятии было 10 лет назад.

Напомним, свою личную жизнь за семью замками также держит голливудская актриса Анджелина Джоли. Однако недавно инсайдер раскрыл правду об отношениях артистки после развода с мужем Брэдом Питтом.