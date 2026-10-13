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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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85
Время на прочтение
2 мин

Эвакуация поезда и туалет на улице: как Елена Кравец с двойняшками пережидали опасность в пути

Актриса рассказала, как вместе с 10-летними близнецами пережидала опасность в деревне, играла с ними в купе и пережила необычное приключение в пути.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Елена Кравец с двойняшками

Елена Кравец с двойняшками / © instagram.com/lennykravets

Актриса Елена Кравец поделилась подробностями необычного путешествия с младшими детьми, которое обернулось их первой эвакуацией из поезда из-за воздушной тревоги.

Вместе с 10-летними близнецами Иваном и Екатериной артистка направлялась в Ивано-Франковск, где семья временно поселилась. Однако дорога оказалась гораздо длиннее и непредсказуемее, чем планировалось. Из-за опасности поезд неоднократно останавливался прямо посреди поля. Пассажирам приходилось ждать, пока ситуация позволит продолжить движение. Кравец решила не зацикливаться на трудностях и превратила вынужденные остановки в приключение для детей. Впоследствии семье даже удалось побывать в гостях у местной жительницы.

«Я не знаю, что именно из этой поездки останется в воспоминаниях моих детей. Надеюсь, это будет не эвакуация, а игра в спа-салон и то, как фея летала в купе. Ну, и туалет на улице у госпожи Натальи», — написала ведущая в Instagram.

Елена Кравец с детьми / © instagram.com/lennykravets

Елена Кравец с детьми / © instagram.com/lennykravets

Эвакуация в селе / © instagram.com/lennykravets

Эвакуация в селе / © instagram.com/lennykravets

Особенно запомнилось семье пребывание в деревне, где их приютила гостеприимная госпожа Наталья. Женщина призналась, что сначала даже не узнала известную актрису. Тем временем дети нашли немало развлечений: Иван познакомился с местными животными, в частности с курицами и коровой, а также оценил необычные бытовые условия. В поезде мальчик вместе с мамой устроил импровизированный SPA-салон, а Екатерина придумала собственное развлечение — представляла, будто летает прямо в купе.

Елена Кравец с детьми / © instagram.com/lennykravets

Елена Кравец с детьми / © instagram.com/lennykravets

Елена Кравец с детьми / © instagram.com/lennykravets

Елена Кравец с детьми / © instagram.com/lennykravets

Во время следующей остановки Иван сплел из травинок крестик и приложил его к сердцу. Кравец также показала кадры, на которых семья проводит время вместе, несмотря на сложные обстоятельства.

Елена Кравец с детьми / © instagram.com/lennykravets

Елена Кравец с детьми / © instagram.com/lennykravets

Эвакуация посреди поля / © instagram.com/lennykravets

Эвакуация посреди поля / © instagram.com/lennykravets

Напомним, недавно дети Елены Кравец собрались вместе в Ивано-Франковске и порадовали всех тем, как они втроем проводят время.

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