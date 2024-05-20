Евения Власова объяснила, почему исчезла со сцены более чем на 10 лет: "Важно было остановить себя"

Украинская певица Евгения Власова назвала причину своего отсутствия на сцене за последние 15 лет.

Как признается Евгения, в определенный период она поняла, что все вокруг ей намекает на музыкальный перерыв. К тому же артистка начала свою певческую карьеру в довольно юном возрасте, поэтому нагрузка сказывалась.

"Ради того, чтобы себя пересобрать и вернуться к той Жене, которую я знала до 17 лет. Потому что я работала много ночью, ездила рано на учебу. Так что утомляла себя и напрягала. И важно было остановить себя. Потому что в моей жизни много такого, что кричало мне: "Женя, остановись, надо подумать. Может быть, что-то не так!". Но у меня не было возможности остановиться – событие за событием, какая-то ответственность перед семьей, дочерью… Все оно создавало большое напряжение. И мне нужно было остановиться", - поделилась звезда на М1.

Евгения Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

По словам Власовой, она уже восстановила свои силы и готова к возвращению на сцену с новыми композициями и новым амплуа.

"Да, у меня получилось пересобраться. И даже больше. Я на сцену возвращаюсь, но немного другой. Другая музыка, другое состояние. Это о том, чтобы все-таки лечить своим голосом, вибрацией и частотой", - добавила артистка.

К слову, недавно Евгения Власова представила новую композицию и сняла чувственный ролик.

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