Евгений Хмара снимает клип в тоннеле киевского метрополитена в сопровождении оркестра ВСУ

О съемках рассказывает "Сніданку з 1+1":

Особенностью съемок стало то, что они происходили не на перроне, а белый фирменный рояль композитора стоял прямо на путях метрополитена. Съемки происходили в ночное время, а колеи, конечно, были обесточены.

“Возникла идея рассказать миру о жизни гражданских украинцев через социокультурный музыкальный видеопроект с рабочим названием “Музыка подземного Киева”. С 24 февраля 2022 года жизнь миллионов украинцев продолжилась в бомбоубежищах – детство, мечты, идеи, а также музыка – теперь поселились и в киевском метрополитене. Мировому сообществу сложно представить, как городской вид транспорта может стать убежищем для тысяч людей, семей, приютом для творчества и креатива”, — рассказывает Евгений Хмара об идее проекта.

Таким образом, цель проекта показать несгибаемость украинского духа. Даже в метрополитене, превратившемся в укрытие, жизнь продолжается и музыка продолжает звучать, даже когда город вздрагивает и стонет от взрывов.

Во время съемок Евгений исполнил авторскую композицию REVIVAL, которая сегодня посвящается всем украинцам.

В проект присоединился и военный оркестр Вооруженных Сил Украины под руководством дирижера Дмитрия Антонюка. 50 музыкантов, вживую, под впечатляющую акустику бетонных тоннелей между станциями метро «Контрактовая Площадь» и «Тарас Шевченко».

«Музыка имеет большую силу. Музыка объединяет и дарит эмоции, способные проникнуть в глубины наших душ и сердец. Эта композиция – это молитва. Молитва за всех пострадавших людей, настигнутых этой кровавой, террористической войной. Я знаю, что мы победим, потому что за нами правда и с нами Бог», — отмечает Евгений Хмара.