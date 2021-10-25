Евгений и Ксения Кошевые рассказали о сложных родах и ответили, будет ли у них сын

Евгений и Ксения Кошевые рассказали о сложных родах и ответили, будет ли у них сын

Сейчас супруги воспитывают двух дочерей.

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" и актер Студии "Квартал 95" Евгений Кошевой вместе со своей женой Ксенией поделились подробностями семейной жизни.

В частности, они рассказали, как прошли роды Ксении. Жене юмориста было не легко рожать, особенно старшую дочь — Варвару. Роды длились целых восемь часов. Женщине делали эпидуральную анестезию.

"Капельницы ставили, было очень сложно. Лучше бы мне сделали кесарево, чем я так страдала почти сутки. Честно говоря, для меня это был страшный сон", — призналась Ксения "Зірковому шляху".

Евгений Кошевой с дочкой / instagram.com/evgenii.koshevoi

Кошевой говорит, что и сам никогда этого не сможет забыть. Он тогда нервничал очень. Впрочем, как увидел маленькую дочь, испугался еще больше.

"Тогда я еще курил и выкурил пачку сигарет, пока она рожала Варвару. А потом как увидел. Думаю, какое же оно маленькое, как с ним дальше быть? Больше всего боялся брать на руки, а это еще и твой ребенок. Но потом ты к всему привыкаешь ", — вспомнил Кошевой.

К слову, несмотря на сложные роды, Ксения таки решилась на второго ребенка. Она долго не могла забеременеть. Впрочем, на свет таки появилась маленькая Серафима. Кстати, Евгений должен был присутствовать на родах. Но он не смог сдержать своего обещания. Однако он все равно поддерживал свою возлюбленную.

Евгений Кошевой с женой и дочерьми / instagram.com/yalta_k

"Рука на схватках была синяя, когда Сима и Варя рождались. Я говорил, что ты ломаешь мне руку. Жена отвечала, что ей сейчас хуже", — говорит Кошевой.

К слову, стать в третий раз родителями супруги не планируют. Сына рожать влюбленные не хотят.

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