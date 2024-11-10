Евгений Клопотенко честно ответил, имел ли романы с мужчинами: "Когда-то целовался"

Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал о своих экспериментах в личной жизни.

В частности, поделился, как в свое время пробовал целоваться с мужчиной. Однако ощущениями Евгений остался не очень доволен. Поэтому сейчас он отказывается от отношений с людьми своего пола. В частности, потому, что не испытывает никакого возбуждения и влечения к мужчинам.

"Нет, романтических отношений не было. Во-первых, открывать свою сексуальность и позволять себе быть тем, кем ты хочешь, это очень тяжело. Во-вторых, к мужчинам должно быть влечение и желание. У меня такого нет. Я когда-то целовался с парнем, чтобы понять, как это оно. Но меня это не возбуждает. У меня нет такого огня внутри. Поэтому я не уверен, что буду встречаться с мужчинами. Но я уверен, что мне нравятся мужчины, потому что они симпатичны, как и девушки. Но это не значит, что если человек красивый, то следует с ним иметь отношения. Мне нравятся красивые люди", - отметил Клопотенко в проекте "Люкс ФМ".

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Напомним, недавно кулинар Евгений Клопотенко шокировал признанием об абортах его бывших любовниц. Знаменитость уже ответил, сожалеет ли о таких решениях прерывания беременности.

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