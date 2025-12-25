Евгений Клопотенко на Рождество угостил возлюбленную кутьей и восхитил романтикой с ней за столом

Евгений Клопотенко и его избранница / © instagram.com/klopotenko

Известный украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко показал, как в этом году праздновал Рождество, которое стало для него по-настоящему особенным.

Впервые Святвечер кулинар провел вместе со своей избранницей — Екатериной Воскресенской. Возлюбленные встретили Рождество в доме Евгения, собственноручно украсили дом и создали уютную атмосферу праздника. Клопотенко приготовил несколько традиционных блюд и поделился кадрами, как угощает возюбленную кутьей и целует ее, разделяя с ней важный для обоих момент.

Евгений Клопотенко и его избранница / © instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко и его избранница / © instagram.com/klopotenko

Кроме праздничных фото, шеф-повар в фотоблоге опубликовал и искренние размышления о смысле Рождества и близости с родными. Он отметил единение и выразил благодарность украинским защитникам и защитницам.

«Сегодня впервые встречаем Рождество вместе. И я в очередной раз думаю: если есть возможность быть с родными в этот день — надо быть. Не тратить жизнь на ссоры, обиды и мелочи, которые ничего не стоят. Рождество — о близости, благодарности и тишине внутри. Иисус Рождается. Спасибо тем, благодаря кому мы можем сидеть за праздничным столом. Слава ВСУ!» — подчеркнул звезда.

