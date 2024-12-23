Евгений Клопотенко назвал ошеломительную сумму, которую заработал за 2024 год

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассекретил свой ошеломительный доход за 2024 год.

Знаменитость сейчас активно развивает свой бизнес. Как признался Клопотенко в интервью Алине Доротюк, у него есть 12 разных направлений, над которыми он работает. В частности, это и ресторанный бизнес, и личный бренд, и разные проекты, и реклама в социальных сетях.

"В этом году я по-другому считаю деньги. Я перестал мыслить, сколько я заработал, какой доход. У меня это все уже исчезло. У меня есть мой бизнес: ресторанное направление – это одно, бренд мой – это много коллабораций, мы работаем с большим количеством людей. Это все уже такая машина, в которой работает где-то 450 человек, которые профессионалы. У меня где-то 12 направлений бизнеса", - поделился повар.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Доход Евгения Клопотенко за 2024 год составляет 300-350 миллионов гривен. Впрочем, кулинар уточнил, что речь здесь не идет о чистом заработке, а именно обороте. То есть из этих средств знаменитость инвестирует в разные проекты, покрывает расходы, выплачивает сотрудникам средства, помогает армии донатами и так далее. А вот чистый доход кулинар уже перестал считать.

"Если ты меня спросишь, сколько ты заработал, то нет такого. Уже трудно подводить доходы. Я раньше мог это сделать, потому что раньше я мог видеть все цифры. Сейчас у меня этих отделов... 300-350 миллионов гривен – это оборот, доход. Деньги пришли — деньги ушли. Мы поменяли структуру этих всех прибылей. У меня есть деньги, которые я получаю. Если мне нужно что-то купить и у меня нет денег, я звоню в компанию и говорю: "Дайте мне денег", мне компания переводит. У меня сейчас идея номер один, чтобы все эти бизнесы поддерживали социальные проекты и армию", - добавил кулинар.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Напомним, ранее Евгений Клопотенко рассекретил свой роман с участницей шоу "МастерШеф" Екатериной Песковой. Также повар признался, почему не сложились их отношения.

Читайте также: