Евгений Клопотенко неожиданно заговорил о смене гимна Киева и нарвался на резкую критику в Сети

Известный украинский кулинар Евгений Клопотенко попал в очередной скандал.

На этот раз критика на повара полилась из-за его резкого высказывания о гимне столицы. В частности, Клопотенко заявил, что от песни "Як тебе не любити, Києве мій!" веет "советщиной". Поэтому он предложил заменить гимн столицы какой-нибудь более современной композицией.

"Неожиданный вопрос о песне "Києве мій". Она вроде бы норм, все ее любят и все такое. Но когда я прибываю на вокзал и слышу ее, то оказываюсь как в каком-то советском фильме. Хочется чего-то нового. У кого тоже так? Есть смысл создать какой-то более современный гимн Киева и предложить "Укрзалізниці", чтобы включали его?" – заговорил Клопотенко.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Однако единомышленников у шеф-повара оказалось немного. Евгения Клопотенко начали критиковать в Сети, мол, песня "Як тебе не любити, Києве мій!!" действительно прекрасная, и не нужно ничего менять и осовременивать. Также кулинару объяснили, что о советщине там речь не идет, ведь композицию наоборот создавали с любовью ко всему украинскому, несмотря на тоталитарный режим, который это не одобрял.

Что-то такое теплое в этой песне и этой ее версии. Ничего это не советское. Это о том, какие создавались шедевры с любовью к украинскому в тоталитарные времена!

Иногда лучше молчать, чем нести бред и хайповать на этом. Борщом занимайся!

Это было бы преступлением, по моему мнению. Отправить в забвение песню, соединившую сколько поколений киевлян и украинцев в Украине и диаспоре. Я предпочел бы возрождать, переосмысливать, осовременивать, но беречь наследство.

Песня отличная, никакого советского вайба у нее нет. Лучшего гимна для украинской столицы просто нет. Надеюсь, что всегда буду слышать "Києве мій", когда мой поезд будет прибывать на киевский вокзал!

Евгений Клопотенко прислушался к мнению пользователей. Он отметил, что и действительно не стоит ничего менять, вместо этого он по-другому будет смотреть на песню: "Спасибо за мнение каждого, услышал. Буду менять свое отношение к этой песне".

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