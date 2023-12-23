Евгений Клопотенко ошеломил стоимостью его услуг повара дома у заказчика

Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассекретил, сколько стоят его услуги повара дома у заказчика.

Кулинара можно заказать домой, где он приготовит изысканные блюда. Однако желающим придется заплатить кругленькую сумму, а именно 250 тысяч гривен. Евгений Клопотенко рассказал в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", что его заказывали всего несколько раз. Правда, кулинар себя не комфортно чувствовал, ведь к нему слишком свысока относились.

Евгений Клопотенко / Фото: скриншот с видео

"Мы поставили с компанией цену 250 тысяч гривен. Поэтому заказывают нечасто. Меня два раза заказывали, но это конфиденциальная информация. Это были вот именно люди, которые не очень меня знали, они сказали, что я обслуживающий персонал. Но к ним приходили друзья з-за границы и говорили, что хотят заказать этого шефа. А они даже не знали, кто я, потому что я для них слишком низкий уровень", — поделился Евгений.

Клопотенко отметил, что если бы не полномасштабная война, то ценник был значительно выше. Повар объясняет это тем, что так его заказывают меньше людей и у него есть время на другие дела. Знаменитость также добавил, если заказчик готов заплатить за его услуги 250 тысяч гривен, значит, он действительно видит в этом ценность.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Я ставлю высокую цену из-за того, чтобы меньше ездить и меньше делать. Если я поставлю ценник 10 тысяч гривен, то я только это и буду делать. У меня не будет времени на другие дела. Если бы не было войны, я бы поставил 15 тысяч долларов. Я поставил дорого — если ты реально видишь в этом ценность. Если ты хочешь поесть вкусно — позови другого крутого повара за 50 тысяч гривен", — подчеркнул Клопотенко.

Отметим, Евгений Клопотенко сейчас успешный кулинар и ресторатор. В частности, у него ресторан, где готовят украинскую кухню, также он ведет кулинарные шоу и организует различные социальные проекты.

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