Евгений Клопотенко ошеломил суммой, которую тратит на месяц и на что больше всего у него уходит средств

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко удивил суммой, которую тратит каждый месяц.

Знаменитость говорит, что у него есть разные категории затрат. В общем, Клопотенко ежемесячно донатит средства на нужды украинских защитников – это 100-150 тысяч гривен. Повар помогает финансово родителям, кроме того, у него есть заложенная сумма на стандартные расходы.

"Я же доначу, помогаю родителям, еще у меня есть разные расходы. На стандартные расходы у меня есть 80 тысяч гривен, это квартира, ассистент, машина и водитель. У меня есть три группы, которые стоят 80-100 тысяч гривен. Есть еще донаты: в среднем это 100-150 тысяч в месяц. Есть помощь родителям, где-то 50-60 тысяч в месяц", — рассказал кулинар на YouTube-канале NABARI.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Особую часть расходов у Клопотенко занимает еда. Как говорит повар, ему нравится идти в магазин и покупать все, что он пожелает. Также не мало средств повар тратит на одежду. Кроме того, Клопотенко арендует квартиру. У кулинара есть свой дом, однако он там не живет. А вот квартиру Клопотенко не спешит покупать, ведь придется потратить немало средств, а для повара это сейчас не актуально.

"Ну и на еду я трачу очень много, я не считаю, но где-то тысяч 50-60 в месяц я минимум трачу. Я сам готовлю для себя. Я иду в магазин, и для меня это кайф – купить все, что я могу себе позволить. На одежду я трачу где-то 400 тысяч. Не будет у меня ассистента, не будет продуктов, я смогу есть и рис. У меня нет своей квартиры, я купил пять лет назад дом. Я арендую квартиру. Ту квартиру, которую я хочу, стоит четверть миллиона, а сейчас это не актуально", - поделился повар.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Напомним, недавно Евгений Клопотенко попал в скандал. Повар предложил сменить гимн Киева, однако его идею оценили далеко не все.

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