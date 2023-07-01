Евгений Клопотенко ответил, почему до сих пор не женат: "Это депрессивная вещь"

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко один из самых ярых холостяков украинского шоубизнеса.

Повар тщательно скрывает свою личную жизнь, однако иногда делится частными подробностями. Да, Клопотенко рассказал о своем отношении к браку. Как оказалось, кулинар вообще не видит себя в классических отношениях и даже больше склоняется к свободным отношениям, где каждый из партнеров может иметь свою жизнь вне их пределов.

"Отношения меня тяготят. Это депрессивная вещь. Я не хочу отношений просто, чтобы они у меня были. Свободные отношения — это прекрасно", — рассказал Клопотенко в "Невероятной правде о звездах".

Евгений Клопотенко / Фото: klopotenko.com

Впрочем, иметь детей кулинар совсем не против. По словам Евгения, он хотел бы иметь жену и детей, но так, чтобы не "растворяться" в семье.

"В классической семье я себя не вижу. Мне нужен мой мир. Когда мы встречаемся, у нас есть дети, мы их воспитываем, но при этом мы не становимся как две половинки одного яблока, а мы как два яблока на одном дереве. Я не хочу стандартных вещей", — поделился Клопотенко.

Отметим, что недавно Евгений признался, что сейчас его сердце занято. Повар рассекретил, чем занимается его загадочная избранница.

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