Евгений Клопотенко озадачил заявлением о своих отношениях с женщинами

Известный шеф-повар Евгений Клопотенко поделился подробностями личной жизни.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" знаменитость признался, что сейчас он находится в отношениях. Однако это нестандартные взаимоотношения. Клопотенко признался, что он практикует "свободные отношения", потому что не видит себя с одним человеком на всю жизнь.

"У меня есть отношения. Но отношения – это такая тема… есть свободные отношения. Очень долго об этом нужно говорить и рассказывать, почему именно я выбираю отношения не с одним человеком. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Кому-то нравится быть вдвоем. Есть много людей, которые не могут быть вдвоем, потому что они мучаются. Я не из тех людей, которые хотят быть с одним человеком до конца своих дней", — признался повар.

Евгений Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Кулинар выбирает "свободные отношения", ведь ему именно так комфортно. По словам повара, он не будет жить с избранницей, тем не менее, будет видеться с ней, поддерживать ее и помогать.

"Мне хочется, чтобы мы с человеком могли жить свою жизнь и было всем от этого хорошо. Свободные отношения для меня – это я могу быть спокойным, жить своей жизнью и иметь человека, который так же живет своей жизнью. Мы можем не жить вместе, видеться, проводить время, помогать, поддерживать. Зачем иметь стандартные отношения? Возможно, это можно было бы сделать, но у меня другая жизнь уже", — добавил знаменитость.

Евгений Клопотенко

Напомним, полгода назад Евгений Клопотенко признался, что у него есть девушка. Она родом из Николаева и занимается кондитерским делом. Однако пока неизвестно, до сих пор ли кулинар находится в отношениях со своей коллегой.

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