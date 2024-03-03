Евгений Клопотенко показал редкие фото с родителями и сестрой

Известный украинский повар Евгений Клопотенко порадовал поклонников редкими семейными фотографиями.

В своем фотоблоге Евгений показал фото с мамой и папой в разный период жизни. В частности, опубликовал архивные фотографии с его детства и начала карьеры. Так, еще совсем маленький кулинар с сестрой и мамой улыбается на фоне живописного вида Днепра. А на другом кадре играет в палатке.

Евгений Клопотенко с семьей / Фото: instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко с семьей / Фото: instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко с семьей / Фото: instagram.com/klopotenko

Семья Клопотенко всегда поддерживала его во всех начинаниях и замыслах и была рядом. Поэтому на кадрах можно увидеть частые нежные объятия Евгения с самыми родными людьми.

Евгений Клопотенко с семьей / Фото: instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко с семьей / Фото: instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко с семьей / Фото: instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко с семьей / Фото: instagram.com/klopotenko

Кроме того, Клопотенко показал романтическое фото своих родителей, сделанное во времена их молодости.

Евгений Клопотенко с семьей / Фото: instagram.com/klopotenko

А недавно Евгений собрал свою семью за большим столом во время совместного обеда в собственном ресторане и восхитил свежими атмосферными фотографиями.

Евгений Клопотенко с семьей / Фото: instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко с семьей / Фото: instagram.com/klopotenko

Евгений Клопотенко с семьей / Фото: instagram.com/klopotenko

К тому же знаменитость поделился особыми чертами каждого из членов семьи в юмористической форме:

"Незапланированный стендап о семье. Действующие лица: Мама – супер-воспитанная и самая этикетная из нас. Папа любит за столом поговорить об умерших родственниках, которых никто не знает. Сестра – как нежность, только наоборот. Люблю их", - написал Евгений Клопотенко.

Напомним, недавно Евгений Клопотенко ошеломил архивными фото своей юности и показал себя 21-летнего, где его просто не узнать.

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