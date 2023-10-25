Евгений Клопотенко показал видео со свадьбы и рассекретил, действительно ли женился на известной певице

Известный украинский повар Евгений Клопотенко показал забавное видео со свадьбы с известной певицей и впервые признался, действительно ли женился.

В своем Instagram знаменитость опубликовал видео, где изображены он, солистка коллектива OY Sound System Виктория Родько и юморист Василий Байдак. Ролик был сделан якобы на свадьбе Клопотенко. На видео повар и певица выходят из ЗАГСа, садятся в авто, а комик их возит по улицам Киева. Все они вместе поют песню о донатах.

Евгений Клопотенко насмешил забавным роликом, как "женился" на певице

Как признался Клопотенко, видео с якобы его свадьбы с Викторией было сделано для того, чтобы развлечь украинцев и поощрить их больше помогать украинским защитникам. В общей сложности, повар планирует собрать два миллиона гривен на авто для медиков, а свадебным роликом он хочет больше привлечь внимание к благотворительному сбору.

"Собираем два миллиона не на мальчика, не на девочку, а на авто для медиков интернационального легиона. Ради такого дела я готов на свадьбу. К тому же, когда рядом поет очаровательная невеста Виктория Родько, а по городу возит шофер мечты Василий Байдак — это не так уже и стрессово, а очень приятно. Нам нужно 2 миллиона гривен, чтобы приобрести для "Интернационального легиона" мощные Pajero Wagon и переоборудовать их в кейсеваки. Надо забирать своих со сложных территорий и спасать", — отметил повар.

Евгений Клопотенко и Виктория Родько / Фото: instagram.com/klopotenko

Напомним, на днях Евгений Клопотенко поднял всю Сеть на уши новостью, что якобы женился на певице Виктории Родько. Повар опубликовал фото из ЗАГСа и не давал никаких комментариев. Как выяснилось, Клопотенко все еще находится в статусе холостяка.

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